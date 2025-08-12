„Džiugas“ į savo gretas pasikvietė trečioje šalies lygoje sužibėjusį lietuvį

Pirmoje 2025 metų sezono pusėje Matas demonstravo tvirtą žaidimą ir buvo vienas svarbiausių savo komandos futbolininkų. Per 15 rungtynių jis aikštėje praleido 1228 minutes ir pelnė 9 įvarčius, taip tapdamas rezultatyviausiu komandos žaidėju. Pagal sužaistas minutes ir rungtynių skaičių jis taip pat pirmavo tarp visų ekipos futbolininkų. Įdomu tai, kad net trisįvarčius per vienas rungtynes jis įmušė būtent į Telšių dublerių ekipos vartus.
Solidūs rezultatai neliko be įvertinimo – futbolininkas sulaukė šanso žengti į aukščiausią šalies lygą ir nuo šiol savo indėliu sieks prisidėti prie „Džiugo“ rezultatų antroje sezono pusėje. Matas taip pat jau debiutavo už mūsų dublerių ekipa.
Linkime Matui sėkmingo įsiliejimo į komandą ir kuo geresnio debiuto aukščiausioje šalies lygoje.
