  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Džiugas“ į savo gretas pasikvietė trečioje šalies lygoje sužibėjusį lietuvį

2025-08-12 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 21:58

Telšių „Džiugo“ komandą papildė 18 metų saugas Matas Turevičius. Futbolininkas prie komandos prisijungė iš FK „Viltis“ ekipos, kuri šį sezoną rungtyniauja II lygos A divizione.

Matas Turevičius | Klubo nuotr.

Telšių „Džiugo" komandą papildė 18 metų saugas Matas Turevičius. Futbolininkas prie komandos prisijungė iš FK „Viltis" ekipos, kuri šį sezoną rungtyniauja II lygos A divizione.

0

Pirmoje 2025 metų sezono pusėje Matas demonstravo tvirtą žaidimą ir buvo vienas svarbiausių savo komandos futbolininkų. Per 15 rungtynių jis aikštėje praleido 1228 minutes ir pelnė 9 įvarčius, taip tapdamas rezultatyviausiu komandos žaidėju. Pagal sužaistas minutes ir rungtynių skaičių jis taip pat pirmavo tarp visų ekipos futbolininkų. Įdomu tai, kad net trisįvarčius per vienas rungtynes jis įmušė būtent į Telšių dublerių ekipos vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Solidūs rezultatai neliko be įvertinimo – futbolininkas sulaukė šanso žengti į aukščiausią šalies lygą ir nuo šiol savo indėliu sieks prisidėti prie „Džiugo“ rezultatų antroje sezono pusėje. Matas taip pat jau debiutavo už mūsų dublerių ekipa.

Linkime Matui sėkmingo įsiliejimo į komandą ir kuo geresnio debiuto aukščiausioje šalies lygoje.

