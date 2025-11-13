Sleva: „Žalgiris“ penktadienį Dubajuje sieks sugrįžti į pergalių kelią

„Visada sunku užmigti po tokių rungtynių, bet gera žinia ta, kad jau penktadienį galime atsitiesti, todėl turime pamiršti vakarykštį mačą ir fokusuotis į artėjančias rungtynes“, – kalbėjo amerikietis.
D.Sleva pramestų metimų neįvardijo kaip pagrindinės pralaimėjimo „Olympiacos“ ekipai priežasties.
„Nemanau, kad pralaimėjome dėl pramestų metimų. Turėjome žaisti fiziškiau ir agresyviau, o mes leidome jiems diktuoti rungtynių tempą. Tačiau kaip ir minėjau, netrukus turėsime progą pasitaisyti“, – atsakė D.Sleva.
Žalgirietis akcentavo ir komandos charakterio svarbą.
„Visuomet bandome kovoti dėl kamuolių puolime. Aišku, daug paprasčiau tai padaryti, kai prametėme tiek metimų, bet net ir turėdami 20 taškų deficitą, nenuleidome galvų, kovojome ir stengėmės surengti spurtą“, – kalbėjo D.Sleva.
Paklaustas apie intensyvų Eurolygos tvarkaraštį, puolėjas dalijosi, kad tai padeda greičiau atsitiesti po sunkesnių rungtynių.
„Per daug apie negalvoju – einu į aikštelę ir atiduodu visą save. Man tai patinka, man patinka žaisti krepšinį, todėl džiugu, kai rungtynių nereikia laukti visą savaitę. Kai sužaidi prastą mačą, geriausia yra tai, kad netrukus gali grįžti į aikštelę ir vėl viską pradėti iš naujo“, – dideliu rungtynių kiekiu džiaugėsi žalgirietis.
D.Sleva aptarė ir laukiančius varžovus.
„Dubajaus klubas turi daug talento kiekvienoje pozicijoje ir ilgą rotaciją. Treneriai šiandien sudėlios rungtynių planą ir stengsimės juos sustabdyti, nes „Dubai“ ekipoje yra daug patyrusių vyrukų“, – varžovų privalumus išskyrė D.Sleva.
„Žalgirio“ ir „Dubai“ dvikova prasidės šį penktadienį 18.00 val. Lietuvos laiku.
