  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lenkijoje – Lietuvos šokėjų medaliai

2025-11-13 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 13:06

Praėjusį savaitgalį mūsų sportinių šokių šokėjai dalyvavo dvejose WDSF varžybose. Abiejose sportininkai pasirodė puikiai, užimdami prizines vietas ir į Lietuvą parveždami medalius.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį mūsų sportinių šokių šokėjai dalyvavo dvejose WDSF varžybose. Abiejose sportininkai pasirodė puikiai, užimdami prizines vietas ir į Lietuvą parveždami medalius.

0

Plocke, Lenkijoje, WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių programoje, kurioje varžėsi 18 porų, Kajus Astrauskas ir Kamilė Tkačenko (Klaipėdos „DS dance“) iškovojo pirmąją vietą ir tapo nugalėtojais. Toje pačioje grupėje Ignas Ratkevičius ir Azzurra Cotticelli (Klaipėdos „DS dance“) pelnė trečiąją vietą.

Tuo tarpu WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje, kurioje dalyvavo 16 porų, Jonas Vilčiauskas ir Danielė Vilčiauskaitė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“) užėmė trečiąją vietą.

Puikūs rezultatai pasiekti ir Zlyne, Čekijoje, kur WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių varžybose varžėsi net 48 poros. Matas Šturmas ir Greta Sokolnikaitė (Kauno „Tvistas“ ir Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) įveikė kelis atrankos etapus, pateko į finalą ir užėmė šeštąją vietą.

