Prieš kovas Europos taurėje – „Šviesos“ pergalė atkakliame Vilniaus derbyje

„Šviesos“ aikštelėje vykusiose rungtynėse ne kartą keitėsi pirmaujanti komanda, tačiau nei vienai ekipai nepavyko įgyti didesnės nei dviejų įvarčių persvaros. Paskutinį kartą lygus rezultatas 23:23 švieslentėje degė iki susitikimo pabaigos likus žaisti mažiau nei 9 min. Lemiamu momentu tiksliau puolime ir geriau gynyboje sužaidę „Šviesos“ rankininkai 58 min. atitrūko keturiais įvarčiais 29:25 ir persvarą išlaikė iki finalinės sirenos.
„Kaip ir visą amžių, sunkus tas derbis yra. Kad ir kokia yra „Šviesos“ ar „Vilniaus“ sudėtis, visada tai bus derbis, visada bus atkaklios ir nervingos rungtynės. Gerai, kad šįkart, kaip sakoma, „mėsas išnešėme“ mes, – komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis. – Buvo daug nervų, daug adrenalino. Likus 5 minutėms nepataikėme laisvi 3-4 metimų. Tai duoda signalą, kad žaidėjai galbūt per daug jaudinasi rungtynių pabaigoje lemiamais momentais.“
„Šviesos“ gretose rezultatyviausiai žaidė Matas Aukštikalnis ir Alanas Bogdiunas, pelnę po 6 įvarčius, Eimantas Sinkevičius, Domantas Ivanauskas, Šarūnas Ugianskis, Ernestas Stvolas ir ukrainietis Vladislavas Koržukas prie pergalės pridėjo po 3 įvarčius.
„Šviesos“ vartininkai Giedrius Morkūnas atrėmė 9-is metimus iš 23-ijų (39 proc.), Matas Pranckevičius – 7-is iš 19-os (37 proc.).
Ketvirtą vietą (7 rungtynės, 5 taškai) užimančiai „Vilniaus“ komandai Rolandas Bernatonis pelnė 9 įvarčius, Martynas Žala – 5, Martynas Lapinskas ir Mindaugas Urbonas – po 3.
Per 6 rungtynes 10 taškų surinkę ir antrą vietą lygoje užimantys „Šviesos“ rankininkai sumažino atsilikimą nuo pergalingai rungtyniaujančio čempionato lyderio Klaipėdos „Dragūno“ iki 2 taškų.
Jau sekmadienį „Šviesa“ pradės kovas Europos taurės turnyro trečiame etape. Antrame etape Zaporižės „Motor“ ekipą įveikę ir tarp 32-iejų geriausių turnyro komandą patekę vilniečiai susitiks su vienu turnyro favoritu Sandefjordo „Runar“ klubu. Pirmos „Šviesos“ ir „Runar“ rungtynės vyks Norvegijoje, atsakomosios – lapkričio 22 d. Vilniuje.
„Prieš Europos taurės turnyro dvikovą gavosi gera generalinė repeticija. Pergalė prieš „Vilnių“ buvo išgimdyta, bet svarbiausia, kad įvykdėme savo planus. Rungtynėse su „Vilnium“ turėjome patausoti kai kuriuos savo lyderius, nes žinome, koks jų lauks krūvis Norvegijoje. Be to, prieš tai savaitgalį turėjome dvejas sunkias rungtynes su „Dragūnu“ ir „Granitu“. Teko labai intensyvus tvarkaraštis, todėl turime tinkamai paskirstyti resursus, – sakė G. Cibulskis. – Į Norvegiją vykstame geros nuotaikos, nes žinome, kad susitikime su europinio lygio komanda pasikrausime geros tarptautinių varžybų patirties. Tai bus neįkainojamas patirties bagažas mūsų jauniems žaidėjams. Mūsų neslegia jokio įtampa, nes favoritai yra varžovai ir jeigu pralaimėsime, niekas mums nenukirs galvų. Bet iš anksto tikrai nesiruošiame pasiduoti be kovos ir sieksime pergalės ar mums palankaus rezultato prieš atsakomąsias rungtynes namuose.“
Antrame Europos taurės turnyro etape „Runar“ rankininkai abejose rungtynėse 45:26 ir 44:29 sutriuškino Estijos „Viljandi“ ekipą.
Norvegijos čempionate „Runar“ laimėjo ketverias pastarąsias rungtynes iš eilės ir pakilo į trečią vietą. Trečiadienį „Runar“ namuose 39:34 nugalėjo devintoje pozicijoje esantį „Kristansand“ klubą, kuriame rungtyniauja lietuvis Nojus Šlimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!