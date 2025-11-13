 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Skaudžiai pralaimėjęs Zverevas sunkų sezoną pavadino košmaru, o Sinneris atskleidė pergalių uždarose patalpose paslaptį

2025-11-13 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 12:54

Turine (Italija) trečiadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės antrajame ture italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 37 minutes 6:4, 6:3 šventė pergalę pieš vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Tai buvo 6-a italo pergalė prieš vokietį per 10 tarpusavio dvikovų.

Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras

Turine (Italija) trečiadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės antrajame ture italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 37 minutes 6:4, 6:3 šventė pergalę pieš vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Tai buvo 6-a italo pergalė prieš vokietį per 10 tarpusavio dvikovų.

0

A. Zverevas mačą baigė iššvaistęs visus 7 „break pointus“, o J. Sinneris realizavo 2 iš 4 savo galimybių.

„Esminis šio mačo faktorius buvo tas, kad varžovas daug sėkmingiau žaidė svarbiausiais mačo momentais. Nors ir pralaimėjau rezultatu 4:6, 3:6, sakyčiau, kad dvikova buvo apylygė, abu demonstravome aukšto lygio žaidimą. Aš turėjau 7 „break pointus“, o Jannikas kiekvieną kartą sugebėdavo įžaisti kamuoliuką pirmu bandymu“, – sakė A. Zverevas.

Nors vokietis yra 3-ias ATP reitinge, ji nuo J. Sinnerio skiria daugiau nei 5000 taškų. A. Zverevas mano, kad būtų arčiau italo, jei ne nuolatinės traumos, kamavusios jį šiame sezone.

„Šie metai man – tikras košmaras. Traumos mane vargina nuolat“, – sakė A. Zverevas.

Uždarų patalpų turnyruose ant kietos dangos J. Sinneris yra laimėjęs jau 28 mačus iš eilės. Italas paaiškino, kodėl uždarose patalpose žaidžia taip sėkmingai.

„Žaidimas uždarose patalpose man yra parankus. Man čia daug lengviau pajausti žaidimo ritmą. Jei tu stipriai atmuši kamuoliuką, tai žinai, kuria kryptimi jis lėks. Uždarose patalpose nėra vėjo, saulės – čia viskas labai stabilu ir nuspėjama. Aš tokiomis sąlygomis jaučiuosi labai komfortabiliai“, – teigė J. Sinneris.

J. Sinneriui pergalė užtikrino pirmą vietą grupėje ir bilietą į pusfinalį. Tuo tarpu A. Zverevui žūtbūt reikės trečiajame ture įveikti kanadietį Felixą Auger-Aliassime. Amerikietis Benas Sheltonas jau prarado visas viltis.

„Tikiuosi, kad su Sinneriu šią savaitę dar susitiksime“, – šyptelėjo A. Zverevas, kuris progą revanšui galėtų gauti nebent finale.

Ketvirtadienį finišuos Jimmy Connorso vardo grupės turnyras. 15 val. Tayloras Fritzas susitiks su Alexu de Minauru, o 21.30 val. Carlosas Alcarazas žais su Lorenzo Musetti. Toje grupėje dar nė vienas tenisininkas neužsitikrino vietos pusfinalyje ir nė vienas neprarado vilčių žengti į kitą etapą.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

