 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Pirmąją istorinių Lietuvos pirmenybių dieną – atkakli dviejų šalies bokso čempionų akistata

2025-11-13 12:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 12:34

Lapkričio 12 dieną Kėdainių arenoje prasidėjo jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame paaiškėjo ketvirtfinalių, pusfinalių ir net kai kurių finalų dalyviai.

Lietuvos bokso čempionatas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Lapkričio 12 dieną Kėdainių arenoje prasidėjo jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame paaiškėjo ketvirtfinalių, pusfinalių ir net kai kurių finalų dalyviai.

REKLAMA
0

Pirmosios trys suplanuotos kovos trečiadienį taip ir neįvyko. Klaipėdietė Ana Starovoitova (svorio kategorija iki 60 kg) ringe nesulaukė Gerdos Šulskytės iš Panevėžio rajono, kaunietė Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) laimėjo ringe nepasirodžius Justinai Petrikonytei iš Panevėžio rajono, o vilnietės Augustinos Markelionytės (iki 70 kg) ir tauragiškės Ulos Jogminaitės susitikime kovoti atsisakė pastaroji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienintelėje įvykusioje moterų pusfinalio kovoje kaunietė Kamilė Kuktelionytė (iki 70 kg) užtikrintai 5:0 (30:26, 30:27, 30:26, 30:26, 30:25) įveikė Pauliną Borodkinienę iš Kėdainių.

REKLAMA
REKLAMA

Jonavietis Einoras Sinkevičius (iki 65 kg) ketvirtfinalyje sulaukė rimto pasipriešinimo, kai rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) pranoko telšiškį Aidą Savčenko. Kėdainiškis Nojus Šmatauskas (iki 65 kg) laimėjimu pasižymėjo po to, kai antrajame raunde ketvirtfinalio kova buvo sustabdyta dėl Mykolui Brokui prakirsto antakio.

REKLAMA

Kaip ir tikėtasi, atkakliausia buvo dviejų Lietuvos čempionų panevėžiečio Andriejaus Lavrenovo (iki 65 kg) ir marijampoliečio Modesto Žmuidinos ketvirtfinalio akistata, kurioje pergalę rezultatu 4:1 (28:29, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28) šventė A. Lavrenovas.

Dviejų kauniečių aštuntfinalio susitikime Ignas Stanislovaitis (iki 70 kg) rezultatu 5:0 (30:25, 30:27, 30:26, 30:26, 30:26) nugalėjo Tomą Morkūną, o vilnietis Gzegozas Macinkevičius (iki 80 kg) ketvirtfinalyje 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 28:27) įveikė panevėžietį Elijų Jakavičių.

REKLAMA
REKLAMA

Svorio kategorijos iki 85 kg ketvirtfinaliuose vilnietis Martinas Moisejenko rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) pranoko kaunietį Deividą Zebrauską, o kaunietis Rolandas Megelinskas aiškia persvara pirmajame raunde nugalėjo panevėžietį Nedą Molevičių.

Kėdainietis Andrius Ivanovas į svorio kategorijos virš 90 kg finalą pateko be kovos – pusfinalyje nepasirodė jo varžovas iš Marijampolės Emilis Daunoravičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį (lapkričio 13 d.) nuo 16 val. bokso sporto šakos mylėtojų laukia svorio kategorijos iki 65 kg pusfinalių ir likusių Lietuvos čempionato svorio kategorijų ketvirtfinalių kovos.

Penktadienį (lapkričio 14 d.) nuo 16 val. sportininkai varžysis pusfinalių akistatose, o šeštadienį (lapkričio 15 d.) nuo 13 val. pajėgiausi šalies boksininkai susitiks finalinėse dvikovose.

Visas Lietuvos bokso čempionato kovas bokso aistruoliai gali pamatyti neišėję iš namų – šalies pirmenybių akistatos transliuojamos Lietuvos bokso federacijos feisbuko paskyroje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų