Pirmąją istorinių Lietuvos pirmenybių dieną – atkakli dviejų šalies bokso čempionų akistata

Pirmosios trys suplanuotos kovos trečiadienį taip ir neįvyko. Klaipėdietė Ana Starovoitova (svorio kategorija iki 60 kg) ringe nesulaukė Gerdos Šulskytės iš Panevėžio rajono, kaunietė Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) laimėjo ringe nepasirodžius Justinai Petrikonytei iš Panevėžio rajono, o vilnietės Augustinos Markelionytės (iki 70 kg) ir tauragiškės Ulos Jogminaitės susitikime kovoti atsisakė pastaroji.
Vienintelėje įvykusioje moterų pusfinalio kovoje kaunietė Kamilė Kuktelionytė (iki 70 kg) užtikrintai 5:0 (30:26, 30:27, 30:26, 30:26, 30:25) įveikė Pauliną Borodkinienę iš Kėdainių.
Jonavietis Einoras Sinkevičius (iki 65 kg) ketvirtfinalyje sulaukė rimto pasipriešinimo, kai rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) pranoko telšiškį Aidą Savčenko. Kėdainiškis Nojus Šmatauskas (iki 65 kg) laimėjimu pasižymėjo po to, kai antrajame raunde ketvirtfinalio kova buvo sustabdyta dėl Mykolui Brokui prakirsto antakio.
Kaip ir tikėtasi, atkakliausia buvo dviejų Lietuvos čempionų panevėžiečio Andriejaus Lavrenovo (iki 65 kg) ir marijampoliečio Modesto Žmuidinos ketvirtfinalio akistata, kurioje pergalę rezultatu 4:1 (28:29, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28) šventė A. Lavrenovas.
Dviejų kauniečių aštuntfinalio susitikime Ignas Stanislovaitis (iki 70 kg) rezultatu 5:0 (30:25, 30:27, 30:26, 30:26, 30:26) nugalėjo Tomą Morkūną, o vilnietis Gzegozas Macinkevičius (iki 80 kg) ketvirtfinalyje 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 28:27) įveikė panevėžietį Elijų Jakavičių.
Svorio kategorijos iki 85 kg ketvirtfinaliuose vilnietis Martinas Moisejenko rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) pranoko kaunietį Deividą Zebrauską, o kaunietis Rolandas Megelinskas aiškia persvara pirmajame raunde nugalėjo panevėžietį Nedą Molevičių.
Kėdainietis Andrius Ivanovas į svorio kategorijos virš 90 kg finalą pateko be kovos – pusfinalyje nepasirodė jo varžovas iš Marijampolės Emilis Daunoravičius.
Ketvirtadienį (lapkričio 13 d.) nuo 16 val. bokso sporto šakos mylėtojų laukia svorio kategorijos iki 65 kg pusfinalių ir likusių Lietuvos čempionato svorio kategorijų ketvirtfinalių kovos.
Penktadienį (lapkričio 14 d.) nuo 16 val. sportininkai varžysis pusfinalių akistatose, o šeštadienį (lapkričio 15 d.) nuo 13 val. pajėgiausi šalies boksininkai susitiks finalinėse dvikovose.
Visas Lietuvos bokso čempionato kovas bokso aistruoliai gali pamatyti neišėję iš namų – šalies pirmenybių akistatos transliuojamos Lietuvos bokso federacijos feisbuko paskyroje.
