TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Kėdainiuose startuoja jubiliejinis šimtasis Lietuvos bokso čempionatas

2025-11-12 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 15:37

Lapkričio 12–15 dienomis Kėdainių arenoje vyks jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame varžysis 67 pajėgiausi šalies boksininkai – 47 vyrai ir 20 moterų.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 12–15 dienomis Kėdainių arenoje vyks jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame varžysis 67 pajėgiausi šalies boksininkai – 47 vyrai ir 20 moterų.

0

Pirmąją čempionato dieną bokso mėgėjai galės išvysti ir daugkartinę Europos čempionatų prizininkę Aną Starovoitovą (iki 60 kg). Klaipėdietė pusfinalyje susitiks su Gerda Šulskyte iš Panevėžio rajono.

Atkaklios kovos laukiama ir trečiadienį vyksiančiame svorio kategorijos iki 65 kg ketvirtfinalyje tarp čempionais jau anksčiau tapusių marijampoliečio Modesto Žmuidinos ir panevėžiečio Andriejaus Lavrenovo.

Vyrai boksininkai varžysis dešimtyje svorio kategorijų, moterys – devyniose. Abiejų grupių susitikimai truks identišką laiką – 3 raundus po 3 minutes. Skirsis atletų ekipuotės – boksininkai kovos be veido apsaugų, o sportininkės moterys privalės dėvėti šalmus.

Trečiadienį (lapkričio 12 d.) ir ketvirtadienį (lapkričio 13 d.) nuo 16 val. bokso sporto šakos mylėtojų laukia preliminarios Lietuvos čempionato kovos.

Penktadienį (lapkričio 14 d.) nuo 16 val. sportininkai varžysis pusfinalių akistatose, o šeštadienį (lapkričio 15 d.) nuo 13 val. pajėgiausi šalies boksininkai susitiks finalinėse dvikovose.

Visas Lietuvos bokso čempionato kovas bokso aistruoliai galės pamatyti neišėję iš namų – šalies pirmenybių akistatos bus transliuojamos Lietuvos bokso federacijos „facebook“ paskyroje.

