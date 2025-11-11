Ortizo vadybininkas iš Enniso komandos reikalauja bent 10 mln. JAV dolerių

Bokso fanai tikisi, kad kitu V. Ortizo varžovu taps būtent J. Ennisas, bet jau dabar akivaizdu, kad abiejų pusių derybos bus sudėtingos. V. Ortizo vadybininkas Rickas Mirigianas leido suprasti, kad derybos neprasidės, kol J. Enniso stovykla nepasiūlys bent 10 mln. JAV dolerių.
„Nieko mums net nesiųskite, nebent ten bus parašyta aštuonženklė suma. Kitu atveju mes į tai net nepažvelgsime“, – rašė R. Mirigianas.
Vėliau vadybininkas savo „instagram“ paskyroje parašė dar vieną panašią žinutę: „Šita kova įvyks, tereikia sumos su 7 nuliais. Tai neturėtų būti problema. Vienas iš kovotojų yra nusipelnęs didesnio honoraro, bet galiu patikinti, kad jų abiejų uždarbiai bus solidūs“.
R. Mirigianas savo derybinę poziciją taip pat pabandė sustiprinti pateikdamas alternatyvų kitos kovos variantą V. Ortizui. Anot vadybininko, V. Ortizas galėtų kautis su buvusiu pasaulio čempionu Errolu Spence‘u „Cowboys“ stadione ir tai neva taptų didžiausia kova Teksaso valstijos istorijoje.
J. Enniso vadybininkas Eddie Hearnas, išgirdęs V. Ortizo komandos kalbas, neslėpė pasipiktinimo.
„Kai viena iš pusių pradeda aiškinti, kad ji turėtų būti dominuojanti derybose dėl kovos, tada visiems yra aišku, kad būtent ta pusė kovos ir nenori. Ortizas yra geras kovotojas, bet jis niekada nebuvo pasaulio čempionas. Ennisas ne tik tapo pasaulio čempionu, tačiau ir „suvienijo“ diržus. Tai būtų didžiulė kova, bet jei tu kautis nenori, tai visada gali rasti pasiteisinimų“, – teigė E. Hearnas.
Šaltinių teigimu, V. Ortizas iki šiol už kovą nėra gavęs daugiau nei 2 mln. JAV dolerių. J. Enniso didžiausias uždarbis buvo 2,7 mln. JAV dolerių.
