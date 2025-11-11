Du kartus pirmavusi Lietuvos futsal rinktinė nusileido vengrams

Pirmame susitikime Lietuvos rinktinė du kartus pirmavo prieš varžovus, tačiau galų gale turėjo pripažinti jų persvarą rezultatu 2:5 (2:1).
Atsakomasis susitikimas bus žaidžiamas trečiadienį nuo 17 valandos.
Primename, kad abiem komandoms šios rungtynės yra pasirengimo dalis artėjančiam UEFA Europos futsal čempionatui. Bilietus į visas jo rungtynes Kaune įsigyti galite paspaudę čia.
Antradienio rungtynės lietuviams prasidėjo itin sėkmingai. Jau po pirmos minutės sėkmingai įžaidus užribį po stipraus Justino Zagursko perdavimo Artūras Juchno iš arti nukreipė kamuolį į tinklą ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį 1:0. Persvarą lietuviai sėkmingai gynė beveik pusę kėlinio, bet jam persivertus į antrą dalį vengrams pavyko rezultatą išlyginti (1:1).
Prieš pat kėlinio pabaigą stipriu smūgiu lietuvius į priekį dar kartą išvedė Lukas Sendžikas. Pirmoje dvikovos dalyje daugiau tikslių smūgių nebuvo, tad komandos ilsėtis išėjo lietuviams esant priekyje 2:1.
Antroji mačo dalis sėkmingiau prasidėjo šeimininkams. Jie per maždaug minutės atkarpą pasiuntė į lietuvių vartus du įvarčius ir ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą savo naudai (3:2).
Vėliau lietuviai susikūrė galimybių rezultatą išlyginti, tačiau jomis nepasinaudojo, o vengrai paskutinėje susitikimo atkarpoje pelnė dar du įvarčius ir pirmame susitikime iškovojo pergalę.
