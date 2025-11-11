A lygos turo apžvalga: „Hegelmann“ finišavo aukšta nata

Įvertinimas. Čempionas „Kauno Žalgiris“ pirmenybes baigė lygiosiomis 0:0 su Gargždų „Banga“. Komandos turėjo gerų galimybių pelnyti įvartį, tačiau sėkmingai žaidė vartininkai – Tomas Švedkauskas atrėmė ir Igno Venckaus baudinį.
Pačioje „Kauno Žalgirio“ komandoje įvyko balsavimas, po kurio geriausiu sezono žaidėju buvo pripažintas Amine‘as Benchaibas. 27-erių futbolininkas pelnė 15 įvarčių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus – 21 rezultatyvus veiksmas yra geriausias rezultatas, kokį taip pat pasiekė ir Eligijus Jankauskas.
Pasivijo. „Bangos“ vartų sargas Mantas Bertašius 12-ąjį kartą per rungtynes nepraleido įvarčio bei pagal šį rodiklį susilygino su Marijampolės „Sūduvos“ atstovu Ignu Plūku. Po 11 kartų „sausus“ vartus išlaikė T. Švedkauskas ir Marius Paukštė.
Tiesa, M. Bertašius tokiu pasiekimu gali pasigirti sužaidęs 35-erias rungtynes, savo ruožtu, I. Plūkas pasirodė 27-iuose mačuose.
Įvykiai. FA „Šiauliai“ ir Telšių „Džiugas“ taip pat finišavo pasidalindami po tašką – 2:2. Džiugiečiams šiemet Saulės miesto atstovų nepavyko nugalėti, patirti trys pralaimėjimai.
Su FA „Šiauliai“ atsisveikino 2025-ųjų sezone dirbęs latvis Dainis Kazakevičius, kita vertus, auksinio batelio sulaukė 18 įvarčių pelnęs rezultatyviausias čempionato žaidėjas Eligijus Jankauskas. Tai – pirmasis lietuvis nuo 2017 metų, kuris gali pasigirti panašiu pasiekimu.
Trejetas. „Džiugo“ ukrainietis Oleksandras Kurcevas pelnė 11-ąjį įvartį ir pasivijo ankstesnius Žemaitijos ekipos puolėjus – Nasko Milevą bei Nino Noordanusą. Lietuvos čempionate nė vienas kitas džiugietis nebuvo pasižymėjęs daugiau kartų.
Andriaus Lipskio kariauna pasiekė 13 pergalių bei surinko 46 taškus ir tai yra geriausias rezultatas per penkis sezonus Lietuvos čempionate.
Įspėjimai. Dzūkijos sostinėje susitiko dvi daugiausiai geltonų kortelių surinkusios komandos – Alytaus DFK „Dainava“ bei Vilniaus „Riteriai“. Autsaiderių akistata įprasminta lygiosiomis 1:1.
„Riterių“ futbolininkams buvo parodytos 87 geltonos kortelės, dainaviečiams 78-ios. Tiesa, daugiausiai raudonų kortelių užsidirbo „Kauno Žalgiris“ – penkias.
Anonsas. Gintauto Vaičiūno kariaunai sezonas dar nesibaigė – pereinamosiose rungtynėse teks 2-ąją vietą Pirmoje lygoje užėmusio Klaipėdos „Neptūno“ išbandymas. Pirmoji dvikova įvyks lapkričio 15 dieną uostamiestyje, atsakomasis mačas lygiai po savaitės bus žaidžiamas Vilniuje.
Pastarąjį kartą Pirmos lygos klubui eliminuoti pereinamosiose rungtynėse Lietuvos čempionato atstovą pavyko 2019 metais – tada „Banga“ bendru rezultatu 4:2 nugalėjo „Palangą“.
Išsilaikė. „Panevėžiui“ teko nelengva užduotis per paskutinį turą išsaugoti 6-ąją vietą, tą pavyko padaryti namuose 3:1 nugalint Vilniaus „Žalgirį“. Žemesnę poziciją Lietuvos čempionate panevėžiečiai užėmė tik praėjusiais metais, kai liko aštunti.
Rezultatyviausių pirmenybių žaidėjų dvyliktuke atsidūrė po 8 įvarčius pelnę „Panevėžio“ legionieriai – Ariagneris Smithas bei Lucas de Vega. Įdomu tai, kad tarp pirmojo dvyliktuko yra net devynių skirtingų komandų atstovai. Rezultatyviausias dainaviečių futbolininkas Krystianas Okoniewskis pasižymėjo šešis sykius.
Nutrūko. Net ir nugalėjęs Panevėžyje, „Žalgiris“ aukščiau 3-iosios vietos nebūtų pakilęs. Devintame mače prie sostinės klubo vairo strategas Rolandas Džiaukštas patyrė pirmąją nesėkmę – baigėsi puiki aštuonių susitikimų serija.
Kita vertus, Liviu Antalis pasižymėjo devintame mače iš eilės, tad kol R. Džiaukštas vadovavo „Žalgiriui“ šiemet, tol rumunas pelnydavo bent po vieną įvartį. Sostinės klubo atstovai prieš tai net devynis sezonus iš eilės buvo tapę rezultatyviausiais lygoje.
Sidabras. Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa kaip praėjusiais metais, taip ir šiemet sezoną užbaigė ant antro pakylos laiptelio. Mėlynai balti namuose likvidavo įvarčio deficitą bei 2:1 nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“.
Paskutinį sezono mėnesį pozityviai galės prisiminti puolėjas Kaderas Njoya Abdelas, per paskutines dvejas metų rungtynes pelnęs 3 įvarčius. Daugiau negu du mėnesius tylėjęs kamerūnietis pirmenybes baigė su 15 taiklių smūgiu, taip pasivydamas 2-oje vietoje žengusį Amine‘ą Benchaibą.
Gynyba. „Sūduva“ sezoną baigė surinkusi 59 taškus – dvidešimčia daugiau negu praėjusiais metais. Vos vienu tašku didesnį progresą pademonstravo čempionas „Kauno Žalgiris“.
Sugrįžimą į pirmąjį penketą Marijampolės ekipa užsitarnavo demonstruodama gerą gynybą. Donato Vencevičiaus treniruojama ekipa praleido 36 įvarčius – tai antras geriausias rezultatas, kartu užfiksuotas su „Banga“.
