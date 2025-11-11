„Šiaulių“ vairą perima buvęs Latvijos čempionas ir klube jau dirbęs Jurgis Pučinskis

Prie FA „Šiauliai“ štabo šiemet prisijungęs strategas turi solidžią patirtį. Jis yra vadovavęs „Ventspils“ ekipai – su ja du kartus tapo Latvijos čempionu ir iškovojo Latvijos taurę. Vėliau J. Pučinskis ėjo trenerio asistento pareigas Latvijos nacionalinėje vyrų rinktinėje, kuriai tuo metu vadovavo D. Kazakevičs, o ketverius metus dirbdamas su Latvijos U-17 rinktine du kartus pateko į elitinį atrankos etapą.
Lietuviškų šaknų turintis J. Pučinskis puikiai pažįstamas ir kaip buvęs futbolininkas – su Latvijos rinktine jis dalyvavo istoriniame UEFA EURO 2004 finaliniame etape.
„Visų pirma nuoširdžiai dėkoju klubo vadovybei už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę vadovauti pagrindinei miesto komandai. Suprantu šios atsakomybės mastą, jaučiu didelę vidinę motyvaciją ir nekantrauju kibti į darbus – žingsnis po žingsnio sieksime ambicingų tikslų.
Šį sezoną iš arti pažinau klubo vertybes ir darbo kultūrą, įgijau svarbios patirties Lietuvos aukščiausioje lygoje. Kalbant apie komandą, matyti, kad bendra gynybinė struktūra gerėjo, tačiau norimam lygiui dar trūksta individualaus meistriškumo ir stabilumo. Artėjantį sezoną daugiau dėmesio skirsime individualioms treniruotėms – konkrečioms techninėms ir taktinių sprendimų situacijoms, bet judėsime ta pačia kryptimi – charakterio, darbo etikos ir žaidimo prasme, tačiau tam tikrų pokyčių tikrai bus. Priklausomai nuo sudėties, galime keisti išsidėstymą aikštėje, kad subalansuotume žaidimo stilių ir maksimaliai išnaudotume komandos stiprybes. Labai svarbi užduotis – tolesnė jaunų žaidėjų integracija ir jų nuoseklus tobulėjimas pagrindinėje komandoje.
Po praleistų metų čia galiu pasakyti, kad Šiauliuose jaučiuosi puikiai, tai gražus miestas, man artimas ir primenantis gimtąjį Daugpilį. Klube mačiau labai motyvuotus žaidėjus, profesionalų trenerių ir medicinos personalą, stiprų vadovų ir administracijos palaikymą. Rūbinėje ir aikštėje išlaikėme teigiamą atmosferą bei aukštą discipliną, žaidėjai kasdien įsitraukę ir pasiryžę siekti bendrų tikslų. Šis klubas turi tvirtus pamatus – mano tikslas yra tęsti augimo procesą, o ne pradėti viską iš naujo. Turime išlikti susikaupę ir ryžtingi, kurdami kažką didelio ateičiai.“ – teigė naujasis FA „Šiauliai“ vyriausiasis treneris Jurgis Pučinskis.
