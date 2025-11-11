 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Sužaisti du LFF futsal taurės aštuntfinaliai

2025-11-11 11:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 11:47

Praėjusį savaitgalį startavo LFF futsal taurės varžybos.

Aivaras Meškinis | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį startavo LFF futsal taurės varžybos.

0

Į aštuntfinalį žengė FC „Narjanta“ ir „Akto“ komandos, kurios iškovojo pergales pirmajame etape.

„Narjanta“ išvykos rungtynėse rezultatu 4:0 įveikė FK „Savanoris“ komandą. Vis rungtynių įvarčiai krito antrajame kėlinyje, o savo komandą į pergalę vedė tris įvarčius pelnęs Vilius Bukauskas. „Narjantos“ pergalę įtvirtino Klaidas Bartuševičius.

Aštuntfinalyje „Narjanta“ susitiks su Vilkaviškio „Bruklinu“.

Kur kas atkaklesnė dvikova sekmadienį įvyko Pasvalyje, kur Vilniaus „Aktas“ rezultatu 3:2 palaužė FK „225“ komandą.

Pirmojo kėlinio pabaigoje komandos apsikeitė įvarčiais: „Aktą“ į priekį išvedė Andžej Romeiko, o rezultatą išlygino Benas Jnačys. Vis tik prieš pat pertrauką „Aktas“ dar kartą išsiveržė į priekį po tikslaus Gražvydo Gujo smūgio.

Antrojo kėlinio viduryje Lukas Šimėnas dar kartą lygino rezultatą.

Pergalę „Akto“ komandai 31-ąją minutę išvedė Armantas Žigas.

Kitame etape „Akto“ laukia „Akmenės krašto“ iššūkis.

Paskutinis aštuntfinalis tarp FC „Phoenix“ ir FC „Damada“ komandų sužaistas bus lapkričio 23 dieną.

LFF futsal taurės ketvirtfinalio poros:

FA „Panevėžys“ – FK „Futbolo dievai“

VDA – „Kauno Žalgiris“

„Kėdainiai United“ – Jonavos „Vikingai“

Vilniaus „Aktas“ – „Akmenės kraštas“

FK „Pempininkai“ – „Vilnius futsal“

Kupiškio „Narjanta – „Vilkaviškio „Bruklinas“

Mažeikių VIP – FSK „Radviliškis“

FC „Phoenix“/FC „Damada“ – „Gargždų Pramogos“

Ketvirtfinalis turi būti sužaistas iki gruodžio 4 dienos.

