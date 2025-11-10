Atkeltose futsal A lygos rungtynėse – VIP pergalė prieš sostinės komandą

Atkeltame trečiojo turo mače Mažeikių VIP futbolininkai po permainingos kovos namuose 4:3 palaužė „Vilnius futsal“ ekipos pasipriešinimą.
VIP užtikrinčiau pradėjo rungtynes ir susikūrė kelias labai pavojingas progas, kurios įvarčiais nevirto. Taip pat netrūko tolimų bandymų, tačiau ir su jais vilniečiai susitvarkė.
Pirmasis įvartis buvo įmuštas likus žaisti keturias minutes iki pertraukos. Pavelas Smolkovas pabandė smūgiuoti iš toli, bet smūgis virto rezultatyviu perdavimu Domui Nacickui. Pastarasis vos iš kelių metrų pergudravo varžovų vartininką Justiną Lesicką.
Po minutės pusiasvyra buvo atstatyta. Lukas Tatarūnas perėmė kamuolį varžovų aikštės pusėje ir, būdamas vienas prieš vartininką, smūgiavo stipriai ir tiksliai.
Daugiau pavojingesnių situacijų pirmajame kėlinyje sukurta nebuvo, tad veiksmas persikėlė į antrąjį kėlinį. Jame vaizdas pernelyg nuo to, ką žiūrovai matė pirmajame kėlinyje, nesiskyrė. VIP ir toliau daugiau atakavo, net kelis kartus sudrebino vartų konstrukciją, tačiau rezultatas mažeikiškių naudai nesikeitė.
Užtat pasikeitė „Vilnius futsal“ ekipos naudai. L. Tatarūnas vėl apvogė varžovą jo paties baudos aikštelėje, įsirašė dublį bei pirmą kartą rungtynėse į priekį išvedė sostinės komandą. Tą pačią minutę žodį tarė ir Igoris Kozlovas, sienele sužaidęs su komandos kapitonu Aivaru Bagočiumi bei pelnęs išlyginamąjį įvartį.
Dar po vienos minutės vilniečiai neteko Jokūbo Višinsko, kuris už tai, kad iš teisėjos Jurgitos Mačikunytės rankų išmušė geltoną kortelę, prieš save išvydo dar griežtesnį įvertinimą – raudoną kortelę.
Sostinės ekipos neišgąsdino net ir tai. Žaisdami mažumoje, vilniečiai sugebėjo pelnyti įvartį ir darsyk išsiveržti į priekį. Vartininkas J. Lesickas per visą aikštę numetė kamuolį stulpo pozicijoje buvusiam L. Tatarūnui, netrukus užfiksavusiam hetriką.
Tas pats L. Tatarūnas galėjo pasižymėti ir ketvirtą kartą, tačiau nei jam, nei jo komandos draugams pasižymėti tose rungtynėse daugiau nebepavyko. VIP toks scenarijus tenkino. Juolab, kad Mykhailo Brozhko ir D. Nacickas dar pelnė po įvartį, o tai mažeikiškiams garantavo antrąją sezono pergalę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!