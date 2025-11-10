40-metis Linas Pilibaitis baigė profesionalo karjerą

Paskutinės karjeros rungtynės 40-mečiui futbolininkui tapo paskutinės Pirmos lygos sezono rungtynės su Vilniaus „Žalgirio“ B komanda, kurias veterano ginamas Vilniaus rajono „TransINVEST“ klubas laimėjo rezultatu 4:1.
L. Pilibaitis paskutinius trejus metus žaidė būtent „TransINVEST“ klube, kuriam saugas net du kartus padėjo patekti į A lygą, o paskutinis kartas – būtent šis sezonas, kadangi „TransINVEST“ triumfavo Pirmoje lygoje. Taip pat veteranas su šiuo klubu iškovojo LFFtaurę bei žaidė Europoje.
30 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidęs L. Pilbaitis per savo karjerą žaidė ne tik Lietuvoje (Kauno FBK, Vilniaus „Žalgiris“, Klaipėdos „Atlantas“, „Kauno Žalgiris“ ir „TransINVEST“), bet ir Škotijoje (Edinburgo „Hearts“) ir nemažą karjeros dalį praleido Vengrijoje.
