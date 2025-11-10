 
Messi apsilankė atnaujintame „Barcelonos“ stadione ir išreiškė viltį ateityje sugrįžti

2025-11-10 20:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 20:44

Lionelis Messi sekmadienį aplankė atnaujintą „Barcelonos“ stadioną „Spotify Camp Nou“ ir užsiminė apie norą kažkada sugrįžti.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

0

„Sugrįžau į vietą, kurios ilgiuosi visa širdimi. Tai yra vieta, kur buvau be galo laimingas, kur privertėte mane jaustis tūkstantį kartų laimingiausiu žmogumi pasaulyje.

Tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu sugrįžti ir ne tik atsisveikinti kaip žaidėjas, nes man niekada to nepavyko padaryti“, – rašė argentinietis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog L. Messi didžiąją karjeros dalį praleido „Barcelonoje“, tačiau 2021 metais dėl finansinių klubo problemų persikėlė rungtyniauti į Paryžiaus „Saint-Germain“. Tuo tarpu šiuo metu argentinietis rungtyniauja JAV, kur gina Majamio „Inter“ garbę.

