Messi apsilankė atnaujintame „Barcelonos“ stadione ir išreiškė viltį ateityje sugrįžti

„Sugrįžau į vietą, kurios ilgiuosi visa širdimi. Tai yra vieta, kur buvau be galo laimingas, kur privertėte mane jaustis tūkstantį kartų laimingiausiu žmogumi pasaulyje.
Tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu sugrįžti ir ne tik atsisveikinti kaip žaidėjas, nes man niekada to nepavyko padaryti“, – rašė argentinietis.
Priminsime, jog L. Messi didžiąją karjeros dalį praleido „Barcelonoje“, tačiau 2021 metais dėl finansinių klubo problemų persikėlė rungtyniauti į Paryžiaus „Saint-Germain“. Tuo tarpu šiuo metu argentinietis rungtyniauja JAV, kur gina Majamio „Inter“ garbę.
