 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„UTMA 15“ turnyre Arnoldas Misiūnas susikaus su Oskaru Buinicku

2025-11-10 20:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 20:14

Pirmadienį UTMA organizacija pranešė, kad artimiausiame turnyre lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje į ringą sugrįš Arnoldas Misiūnas (2-2 UTMA), kuris pirmą kartą pagal muay thai taisykles susitiks su Oskaru Buinicku (0-1 UTMA).

Arnoldas Misiūnas ir Oskaras Buinickas | Organizatorių nuotr.

Pirmadienį UTMA organizacija pranešė, kad artimiausiame turnyre lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje į ringą sugrįš Arnoldas Misiūnas (2-2 UTMA), kuris pirmą kartą pagal muay thai taisykles susitiks su Oskaru Buinicku (0-1 UTMA).

REKLAMA
0

A. Misiūnas UTMA organizacijoje debiutavo 2023 m. balandį, kai svorio kategorijoje iki 77 kg pagal kikbokso taisykles nugalėjo Dovydą Rimkų. Jau kitame turnyre jis stojo į kovą prieš dabartinį UTMA absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderį Dominyką Dirkstį ir svorio kategorijoje iki 84 kg pralaimėjo teisėjų sprendimu. Trečią kartą į ringą jis žengė 2023 m. lapkritį, kai teisėjų sprendimu nusileido D. Rimkui, o galiausiai 2025 m. vasarį užbaigė trilogiją su D. Rimkumi ir įveikė jį po papildomo raundo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O. Buinickas UTMA ringe pasirodė tik kartą, kai 2025 m. sausio 17-ą dieną svorio kategorijoje iki 84 kg pagal kikbokso taisykles pirmajame raunde nokautu pralaimėjo D. Dirksčiui. Vėliau jis dalyvavo muaythai turnyruose Tailande ir šių metų gegužę iškovojo keletą pergalių.

REKLAMA
REKLAMA

Jau paskelbtos „UTMA 15“ turnyro kovos:

Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų

REKLAMA

Dominykas Dirkstys – Ričardas Ozolas (Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo

Dovydas Rimkus – Mantvydas Perednis | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo

Matas Pultaražinskas – Evaldas Balsys | -67 kg, kikboksas

Žygimantas Kiudelis – Pavelas Majauskas | -63,5 kg, kikboksas

Arnoldas Misiūnas – Osvaldas Buinickas | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis

Nauris Bartoška – Ahavatas Gordonas | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis

Deividas Žamba – Robertas Mastersas (Didžioji Britanija) | -60kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų