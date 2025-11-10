„UTMA 15“ turnyre Arnoldas Misiūnas susikaus su Oskaru Buinicku

A. Misiūnas UTMA organizacijoje debiutavo 2023 m. balandį, kai svorio kategorijoje iki 77 kg pagal kikbokso taisykles nugalėjo Dovydą Rimkų. Jau kitame turnyre jis stojo į kovą prieš dabartinį UTMA absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderį Dominyką Dirkstį ir svorio kategorijoje iki 84 kg pralaimėjo teisėjų sprendimu. Trečią kartą į ringą jis žengė 2023 m. lapkritį, kai teisėjų sprendimu nusileido D. Rimkui, o galiausiai 2025 m. vasarį užbaigė trilogiją su D. Rimkumi ir įveikė jį po papildomo raundo.
O. Buinickas UTMA ringe pasirodė tik kartą, kai 2025 m. sausio 17-ą dieną svorio kategorijoje iki 84 kg pagal kikbokso taisykles pirmajame raunde nokautu pralaimėjo D. Dirksčiui. Vėliau jis dalyvavo muaythai turnyruose Tailande ir šių metų gegužę iškovojo keletą pergalių.
Jau paskelbtos „UTMA 15“ turnyro kovos:
Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų
Dominykas Dirkstys – Ričardas Ozolas (Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Dovydas Rimkus – Mantvydas Perednis | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Matas Pultaražinskas – Evaldas Balsys | -67 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis – Pavelas Majauskas | -63,5 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas – Osvaldas Buinickas | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Nauris Bartoška – Ahavatas Gordonas | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Deividas Žamba – Robertas Mastersas (Didžioji Britanija) | -60kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min.
