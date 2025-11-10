 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Rusės klausimas spaudos konferencijoje sutrikdė Alcarazą: „Atsiprašau?“

2025-11-10 19:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 19:27

Turine (Italija) sekmadienį prasidėjo prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Pirmajame Jimmy Connorso vardo grupės mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per maždaug 100 minučių 7:6 (7:5), 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7). Tai buvo jau 5-a ispano pergalė prieš australą iš tiek pat galimų.

Carlosas Alcarazas ir Elena Vesnina | „Stop“ kadras

Tai buvo jau 5-a ispano pergalė prieš australą iš tiek pat galimų.

0

Po mačo vykusioje spaudos konferencijoje C. Alcarazas atsakinėjo į standartinius klausimus apie savo žaidimą iki to momento, kai mikrofoną paėmė rusė Elena Vesnina. Buvusi garsi tenisininkė C. Alcarazui uždavė gluminantį klausimą.

„Turiu klausimą, kuris svarbus daugybei merginų visame pasaulyje. Ar tavo širdis užimta?“, – paklausė E. Vesnina.

C. Alcarazas tuomet sutriko: „Atsiprašau?“.

E. Vesnina tada klausimą patikslino: „Ar tavo širdis užimta, ar tu laisvas?“.

C. Alcarazas atsakė: „Ne, aš laisvas. Laisvas, laisvas (juokiasi – aut. past.)“.

Šią vasarą C. Alcarazas ne kartą turėjo paneigti gandus apie romaną su britų tenisininke Emma Raducanu, o vėliau buvo sietas su modeliu Brooks Nader.

39-erių J. Vesnina – buvusi 13-oji pasaulio vienetų raketė, kuri 2016 m. pasiekė Vimbldono pusfinalį. Kur kas geriau ji žaisdavo dvejetų varžybose – ten ji laimėjo praktiškai visus svarbiausius turnyrus.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

