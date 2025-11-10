Rusės klausimas spaudos konferencijoje sutrikdė Alcarazą: „Atsiprašau?“

Po mačo vykusioje spaudos konferencijoje C. Alcarazas atsakinėjo į standartinius klausimus apie savo žaidimą iki to momento, kai mikrofoną paėmė rusė Elena Vesnina. Buvusi garsi tenisininkė C. Alcarazui uždavė gluminantį klausimą.
„Turiu klausimą, kuris svarbus daugybei merginų visame pasaulyje. Ar tavo širdis užimta?“, – paklausė E. Vesnina.
C. Alcarazas tuomet sutriko: „Atsiprašau?“.
E. Vesnina tada klausimą patikslino: „Ar tavo širdis užimta, ar tu laisvas?“.
C. Alcarazas atsakė: „Ne, aš laisvas. Laisvas, laisvas (juokiasi – aut. past.)“.
Elena Vesnina @EVesnina001 for BB Tennis @BbTennis13008 asked Carlos Alcaraz on press conference if his heart is taken. His response - “I’m free”❤️ pic.twitter.com/XJnb1wccJZREKLAMA— Lina Shokh (@LinaShokh) November 9, 2025
Šią vasarą C. Alcarazas ne kartą turėjo paneigti gandus apie romaną su britų tenisininke Emma Raducanu, o vėliau buvo sietas su modeliu Brooks Nader.
39-erių J. Vesnina – buvusi 13-oji pasaulio vienetų raketė, kuri 2016 m. pasiekė Vimbldono pusfinalį. Kur kas geriau ji žaisdavo dvejetų varžybose – ten ji laimėjo praktiškai visus svarbiausius turnyrus.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
