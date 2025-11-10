 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
ATP World Tour

„ATP Finals“: Tayloras Fritzas pranoko nestandartinę taktiką išbandžiusį Lorenzo Musetti

2025-11-10 19:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 19:17

Turine (Italija) pirmadienį tęsiasi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Jimmy Connorso vardo grupės pirmojo turo mače praėjusių metų finalininkas amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-6) per 1 valandą 42 minutes 6:3, 6:4 nugalėjo paskutinę akimirką į turnyrą patekusį italą Lorenzo Musetti (ATP-9). Tai buvo 3-ia amerikiečio pergalė prieš italą per 6 tarpusavio dvikovas.

Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Musetti mačo pradžioje nerealizavo net 4 „break pointų“, o jau kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. T. Fritzas vėliau galėjo dar labiau padidinti pranašumą, bet šeštajame geime nerealizavo 3 „break pointų“, o aštuntajame – dar 1. Tiesa, amerikiečiui tai netapo didele problema, nes pats L. Musetti daugiau „break pointų“ nesusikūrė.

Antrojo seto pradžioje italas vėl jautė varžovo spaudimą ir netgi pasiryžo padavimui „iš apačios“, kuris buvo visiškai nevykęs. T. Fritzas iššvaistė 4 „break pointus“ pirmajame geime, o trečiajame geime taip nebeklydo ir perėmė iniciatyvą. Vėliau amerikietis užtikrintai žaidė savo padavimų metu ir ramiai įtvirtino pergalę. T. Fritzas „match pointą“ turėjo dar devintajame geime paduodant varžovui – tąkart L. Musetti išsigelbėjo. Tuo tarpu dešimtajame geime amerikietis savo padavimais įtvirtino pergalę.

Pirmadienį sirgalių lauks dar vienas mačas – nuo 21.30 val. susitiks vietinis herojus Jannikas Sinneris ir Felixas Auger-Aliassime.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

