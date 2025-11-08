 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius po pergalės Atėnuose užleido vietą „ATP Finals“ turnyre savo varžovui

2025-11-08 22:16
2025-11-08 22:16

Atėnuose (Graikija) šeštadienį baigėsi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kurio įspūdingame finale serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) per 3 valandas 4:6, 6:3, 7:5 nugalėjo italą Lorenzo Musetti (ATP-9). Tai buvo 9-a serbo pergalė prieš italą per 10 tarpusavio dvikovų.

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

0

L. Musetti pagal šiemet surinktus ATP reitingo taškus liko 9-as. Įprastai 9-ą vietą užėmęs tenisininkas užima pirmo atsarginio žaidėjo vietą „ATP Finals“ turnyre. Visgi, praėjus vos valandai po finalo Atėnuose buvo pranešta, kad N. Djokovičius nusprendė nevykti į Turiną (Italija), o atsilaisvinusią vietą „ATP Finals“ turnyre užėmė būtent L. Musetti.

Oficialiame ATP pranešime skelbiama, kad N. Djokovičius Turine nežais dėl peties traumos.

„Norėjau varžytis Turine, bet po šios dienos finalo dėl traumos esu priverstas pasitraukti. Atsiprašau sirgalių, kurie tikėjosi mane išvysti – jūsų palaikymas man reiškia labai daug. Linkiu visiems žaidėjams puikaus turnyro, o pats tikiuosi kuo greičiau grįžti į aikštę“, – teigė serbas.

L. Musetti pripažino, kad N. Djokovičius jam dar kiek anksčiau pasakė, jog nevyks į Turiną ir kad italas pateks tiesiai į grupių etapą.

L. Musetti užims N. Djokovičiaus vietą Jimmy Connorso vardo grupėje, kur taip pat žais Carlosas Alcarazas, Tayloras Fritzas ir Alexas de Minauras. Bjorno Borgo vardo grupėje liko tas pas ketvertas: Jannikas Sinneris, Alexanderis Zverevas, Benas Sheltonas ir Felixas Auger-Aliassime.

Aleksandras Bublikas dabar tapo pirmu atsarginiu žaidėju, o antras atsarginis žaidėjas bus patvirtintas artimiausiu metu. Pagal reitingą juo turėtų tapti Casperas Ruudas, bet dar neaišku, ar jis sutiks keliauti į Turiną.

Po 2 geriausius abiejų grupių tenisininkus Turine pateks į pusfinalį. Jei kuris nors tenisininkas laimės visus 5 mačus turnyre, tai pelnys 1500 reitingo taškų ir net 5,071 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras vyks lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

