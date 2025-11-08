 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius po dramatiškos trijų valandų kovos finale iškovojo 101-ą karjeros titulą

2025-11-08 21:26 / šaltinis: Sportas.lt
Atėnuose (Graikija) šeštadienį baigėsi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kurio įspūdingame finale serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) per 3 valandas 4:6, 6:3, 7:5 nugalėjo italą Lorenzo Musetti (ATP-9). Tai buvo 9-a serbo pergalė prieš italą per 10 tarpusavio dvikovų.

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

0

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas, kuris dar trečiajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir įgijo pergalingą pranašumą. Serbas atsitiesė antrajame sete, kurio metu „break pointo“ galimybės laukė iki aštuntojo geimo ir nesuklydo. L. Musetti turėjo šansą išsigelbėti, bet devintajame geime nepajėgė laimėti „break pointo“.

Trečiajame sete N. Djokovičius du kartus išbarstė 2 geimų pranašumą (3:1, 3:3, 5:3, 5:5). Vienuoliktajame geime serbas po įtemptos kovos laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją ir šį kartą L. Musetti išsigelbėti jau nepajėgė, o serbas, švęsdamas pergalę, susiplėšė marškinėlius.

N. Djokovičius laimėjo net 101-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą. Daugiau titulų turi tik Jimmy Connorsas (109) bei Rogeris Federeris (103). Serbui už pergalę atiteko 250 reitingo taškų bei 116,69 tūkst. eurų.

N. Djokovičius kiek anksčiau šiemet dėl nesutarimų su Serbijos valdžia persikėlė gyventi į Graikiją su visa šeima.

L. Musetti pagal šiemet surinktus ATP reitingo taškus liko 9-as. Jam pritrūko vos 5 tšk. iki kanadiečio Felixo Auger-Aliassime, kuris pelnė paskutinį – 8-ą – tiesioginį bilietą į „ATP Finals“ turnyrą. L. Musetti dabar teks vykti į Turiną kaip atsarginiam žaidėjui, nebent 38-erių N. Djokovičius nuspręs nežaisti „ATP Finals“ turnyre ir užleis vietą italui.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudarė 766,715 tūkst. eurų.

