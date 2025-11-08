 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Lietkabelio“ pergalė Gargžduose: į sėkmę vedė naujokas

2025-11-08 21:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 21:17

Panevėžio „Lietkabelis“ (5/3) grįžo į pergalių kelią Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

M.Flowersas buvo rezultatyviausias Panevėžio klube (R.Lukoševičiaus nuotr.)

Panevėžio „Lietkabelis“ (5/3) grįžo į pergalių kelią Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

Nenado Čanako auklėtiniai svečiuose 89:80 (21:19, 20:24, 25:14, 23:23) susitvarkė su „Gargždais“ (2/6).

Gargždiškiai susitikimą pradėjo kiek geriau (8:3), tiesa, prabėgus septynioms kėlinio minutėms Michaelas Flowersas rezultatą lygino – 12:12. Jo ir Gabrieliaus Maldūno dėka „Lietkabelis“ ėmė pirmauti (21:19), o Danielius Lavrinovičius pranašumą didino – 31:26.

Nojaus Mineikio, Joshua Haginso ir Deivido Gailiaus tritaškiai grąžino persvarą šeimininkams (35:31), tad po pirmosios mačo dalies „Gargždai“ pirmavo 43:41.

Permaininga rungtynių eiga buvo ir toliau. Vos tik Jamelas Morrisas pabandė „Lietkabelį“ atitraukti nuo varžovų tolyn (52:47), Jalonas Pipkinsas ir Benas Griciūnas stojo mesti baudų – 50:52. Kristianas Kullamae ir G.Maldūnas pridėjo po du taškus, J.Morrisas – tolimą metimą, o „Lietkabelio“ persvara pirmąsyk mače tapo dviženklė – 64:54.

Prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui panevėžiečiai ėmė rengti lemiamą spurtą. Devyni taškai be atsako stūmė į kampą „Gargždus“ (77:59), o kelios geresnės atakos (69:79) nebeišgelbėjo šeimininkų. J.Pipkinso taškai dar išlaikė viltį gyvą iki paskutinės minutės (80:86), tačiau tašką padėjo J.Morrisas.

Nojus Mineikis žaidė efektyviausią sezono mačą LKL, kurią remia „Betsson“ – jis pelnė 16 taškų ir rinko 21 naudingumo balą.

Po traumos grįžęs Paulius Petrilevičius dar įsilieja sunkiai: šįkart pasižymėjo vos 3 taškais ir 5 atkovotais kamuoliais.

Karolis Giedraitis per 9 minutes spėjo susirinkti 3 pražangas, pramesti du tritaškius ir taip rinkti minus 5 naudingumo balus.

„Lietkabelio“ gretose žibėjo A.Rubitas, įmetęs 15 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir rinkęs 30 naudingumo balų.

Per žingsnį nuo dvigubo dublio buvo Paulius Danusevičius: 9 taškai, 11 atkovotų kamuolių jo kraityje.

Komandos naujokas M.Flowersas greitai rado savo vietą ir pasižymėjo 16 taškų, 7 rezultatyviais perdavimais, o jo pasirodymą sustabdė tik pražangos.

„Gargždai“: Deividas Gailius 17 (3/8 trit.), Nojus Mineikis 16 (4/9 trit., 5 atk. kam.), Jalonas Pipkinsas 15, Joshua Haginsas 11, Benas Griciūnas 7.

„Lietkabelis“: Michaelas Flowersas 16 (7 rez. perd., 4/5 trit.), Augustine‘as Rubitas 15 (8 atk. kam.), Jamelas Morrisas 13, Gabrielius Maldūnas 12.

 

