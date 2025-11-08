Norrisas triumfavo kvalifikacijoje, po „Red Bull“ kracho – iškalbinga Verstappeno tėvo reakcija

„Pole“ poziciją iškovojo sezono lyderis britas Lando Norrisas. „McLaren“ pilotas trečioje kvalifikacijos dalyje pirmo bandymo metu suklydo ir važiavo 10-as, bet reabilitavosi kitu mėginimu ir įveikė ratą per 1 min. 9.511 sek.
Antrą vietą iškovojo italas Kimi Antonelli („Mercedes“, 1:09.685), o trečias buvo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:09.805). Pagrindinis L. Norriso konkurentas australas Oscaras Piastri tenkinosi 4-a pozicija („McLaren“, 1:09.886).
Seniai neregėtą fiasko patyrė „Red Bull“ ekipa. Jos lyderis olandas Maxas Verstappenas slidinėjo trasoje, užėmė vos 16-ą vietą (1:10.403 min.) ir nepateko į antrą kvalifikacijos dalį pirmą sykį nuo 2021 m. Rusijos GP. M. Verstappeno tėvas Josas, pamatęs sūnaus galutinę poziciją, apsisuko ir išėjo iš „Red Bull“ garažo.
Jos Verstappen left the Red Bull garage following Q1 in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/9XjXBQykIX— ESPN F1 (@ESPNF1) November 8, 2025
„Nuo pat atvykimo į Braziliją nebuvome patenkinti bolido greičiu. Neturėjome šansų kovoti dėl pergalės, kovojome tik su antra pagal pajėgumą lenktynininkų grupe. Prieš kvalifikaciją nusprendėme surizikuoti, pakeitėme tam tikrus dalykus ir tikėjomės, kad bolidas pagreitės. Akivaizdu, kad tai nepasiteisino. Kartais reikia sumokėti kainą už prisiimtą riziką“, – sakė „Red Bull“ vadovas Laurentas Mekiesas.
Antrasis „Red Bull“ pilotas Yuki Tsunoda užėmė tik 19-ą poziciją (1:10.711), aplenkdamas vienintelį brazilą Gabrielį Bortoleto („Sauber“), kuris dėl sprinte sulamdyto bolido apskritai nenuvažiavo greitojo rato.
Antroje kvalifikacijos dalyje iškrito ir vos 13-as liko britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“, 1:10.00). Šį kartą į 10-uką nepateko ir ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“, 1:10.001), kuris penktadienį žibėjo sprinto kvalifikacijoje.
San Paulo GP kvalifikacijos rezultatai:
Šeštadienį po sprinto lenktynių L. Norrisas dar labiau pagerino situaciją kovoje dėl pasaulio čempiono titulo. Britas su 365 taškais padidino persvarą prieš O. Piastri iki 9 tšk. (356). Trečias liko M. Verstappenas (326). Konstruktorių įskaitoje titulą yra užsitikrinusi „McLaren“ (721). „Mercedes“ (368) pakilo į antrą vietą, bet nuo jos nedaug atsilieka „Ferrari“ (362) bei „Red Bull“ (351).
San Paulo GP lenktynes sekmadienį nuo 19 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Pirmadienį nuo 9.30 val. šias lenktynes parodys ir TV6 kanalas.
