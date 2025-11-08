 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo pelnė įvartį šeštose rungtynėse iš eilės

2025-11-08 20:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 20:09

Cristiano Ronaldo toliau demonstruoja puikią formą Saudo Arabijos pirmenybėse.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Cristiano Ronaldo toliau demonstruoja puikią formą Saudo Arabijos pirmenybėse.

0

Portugalo atstovaujama „Al Nassr“ komanda 3:1 nugalėjo „Neom SC“ klubą. Po aštuntosios pergalės iš eilės jie toliau lieka vienvaldžiais lyderiais.

Vieną iš savo komandos įvarčių pelnė ir C. Ronaldo. Portugalas realizavo 11 m. baudinį bei pasižymėjo 6 iš eilės lygos rungtynėse. Be jo po įvartį pridėjo Angelo ir Joao Felixas.

Su 9 įvarčiais C. Ronaldo rezultatyvumu nusileidžia tik Joao Felixui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

