Cristiano Ronaldo pelnė įvartį šeštose rungtynėse iš eilės

Portugalo atstovaujama „Al Nassr“ komanda 3:1 nugalėjo „Neom SC“ klubą. Po aštuntosios pergalės iš eilės jie toliau lieka vienvaldžiais lyderiais.
Vieną iš savo komandos įvarčių pelnė ir C. Ronaldo. Portugalas realizavo 11 m. baudinį bei pasižymėjo 6 iš eilės lygos rungtynėse. Be jo po įvartį pridėjo Angelo ir Joao Felixas.
Su 9 įvarčiais C. Ronaldo rezultatyvumu nusileidžia tik Joao Felixui.
