Irūna Puzaraitė atsivėrė apie naują etapą gyvenime: „Kuo toliau, tuo viskas darosi smagiau“

Savo patirtimi pasidalijo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nuo motyvacijos iki sveikatos – kodėl pradėjo sportuoti
Irūna sako, kad sportas jos gyvenime atsirado ne dėl mados ar siekio pasigirti rezultatais, o iš visiškai paprasto noro – jaustis geriau tiek kūnu, tiek mintimis.
„Greičiausiai sportuoti mane paskatino motyvaciniai dalykai ir disciplina – tas suvokimas, kad kartais reikia peržengti save ir padaryti tai, ko galbūt visai nesinori. Prisidėjo ir sveikatos reikalai – su nugara būdavo visokių bėdelių, tai manau, kad sportas prie to labai padeda“, – pasakoja atlikėja.
Anot jos, fizinis aktyvumas ilgą laiką nebuvo prioritetas. Sportas, kaip ji sako, atsirasdavo ir pranykdavo taip pat greitai kaip naujametiniai pažadai.
„Kaip aš sakau – pasiimi tą metinį kuponą, kažkiek pasportuoji, o tada atsiranda begalė priežasčių, kodėl neiti į sportą. Bet dabar viskas kitaip. Dabar sportuoju su treneriu – nėra kur dingti. Kartais tikrai tingisi, bet žinai, kad reikia, kad nepavesi nei savęs, nei kitų. Mane tai labai užmotyvavo, o kuo toliau, tuo viskas darosi smagiau“, – sako ji.
Sportas pakeitė dienos ritmą ir energiją
Pasak Irūnos, sportas pakeitė ne tik kūną, bet ir visą jos dienos ritmą. Jei anksčiau ji save vadino „vakaro žmogumi“, dabar dieną pradeda visai kitaip – nuo treniruotės ir geros nuotaikos.
„Aš iš principo esu labai ne ryto žmogus – mano gyvenimas visada prasidėdavo aktyviau nuo pietų, ir tada galėdavau dirbti ar veikti net iki nakties. O sportas man įvedė visiškai naują režimą – treniruotę darau ryte, ir tada visai dienai atsiranda energijos. Savijauta tikrai geresnė, viskas lengviau sekasi. Man labai tiko sportas ryte – vakare jau nebėra to noro, nebėra jėgų. Jei ryte neišeini – vakare jau tikrai nebeisi“, – pasakoja ji.
Treniruotes Irūna renkasi sporto salėje, o labiausiai ją motyvuoja ne tik gera savijauta, bet ir matomi rezultatai, kuriuos pastebi ne tik ji pati, bet ir aplinkiniai.
„Kadangi neturiu daug riebalinio sluoksnio, pokyčiai pas mane matosi gana greitai. Ir aš pati tai matau, ir kiti pastebi – dėl to labai džiaugiuosi. Tai motyvuoja ne tik energija, bet ir matomas rezultatas“, – šypsosi Irūna.
Pataria pirmiausia atrasti laiko sportui
Kalbėdama apie tai, ką pasakytų tiems, kurie vis atidėlioja sportą, Irūna šypteli – šią frazę, sako ji, girdėjo ne kartą iš kitų, kol pati tuo neįsitikino.
„Tada, manau, reikia pirmiausia atrasti laiko sportui, o tik po to dėlioti kitus dalykus. Yra toks pasakymas, kurį kartoja žmonės, sportuojantys daug metų – „Turi pabandyti, kad suprastum, kas tai yra.“
Aš pati visą laiką buvau tokia – labiau prie tinginių. Bet kai supranti, kas iš tikrųjų yra sportas, paskui tiesiog nebegali be jo. Ateina tas jausmas, kai supranti, kad šiandien reikia nueiti – nes kitaip ir sąžinė graužia“, – atvirauja ji.
Pasak atlikėjos, sportas jai tapo nebe pareiga, o savotišku emociniu atsigavimu.
„Aš nesiekiu kažkokių konkrečių rezultatų, nesakau, kad visą gyvenimą taip sėkmingai sportuosiu, bet šiuo metu tai man – naujas atradimas, energijos pliūpsnis“, – priduria Irūna.
Irūna neslepia, kad sportas tapo jos nauju atradimu:
„Aš nesiekiu kažkokių konkrečių rezultatų ir nesakau, kad visą gyvenimą taip sėkmingai sportuosiu, bet šiuo metu tai man – naujas atradimas, energijos pliūpsnis.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!