Žydrūnas Savickas – apie tai, kaip gyvena dabar ir išlieka jaunatviškas: atskleidė naudingus patarimus

Apie savo kasdienybę, jaunus sportininkus, sveikatą bei tai, kas jam šiandien yra tikrasis stiprumas, tv3.lt naujienų portalui pasakoja Žydrūnas Savickas.
Kasdienybė tarp sporto, šeimos ir verslo
„Be abejo šiuo metu sporto salėje praleidžiu mažiau laiko, nei savo karjeros piko metais. Nors dar dalyvauju varžybose, bet sportuoju jau tik savo malonumui ir fizinės formos palaikymui. Šeima ir verslas užima didžiausią mano laiko dalį“, – atvirauja Ž. Savickas.
Jo žodžiais, šiandien gyvenime pagaliau atsirado savaitgaliai, kai gali likti namuose su artimaisiais:
„Idealus gyvenimo ritmas – kai nereikia niekur skubėti. Dabar turiu balansą tarp darbo ir poilsio. Aktyviai dalyvaujant varžybose praktiškai neturėdavau savaitgalių ir atostogų.“
Žydrūnas pridūrė, kad šiuo metu gyvenime atsirado savaitgaliai, kuriuos galima praleisti su šeima. Ir nors jis jau nebe medžioja titulų, azartas išlikęs:
„Azarto ir noro varžytis be abejo dar turiu, bet proto ribose. Reikia patausoti sveikatą ir įvertinti savo galimybes. Nors sportas man jau tik hobis, bet sportuoju pakankamai daug 4–5 kartus per savaitę po pusantros valandos.“
Šiemet Ž. Savickas jau spėjo pasivaržyti: dvejas varžybas laimėjo, vienose – net ir su trauma užbaigė iki galo, iškovojęs bronzą.
„Treniruojuosi kad palaikyčiau fizinę formą ir tuo pačiu tai geriausias poilsis nuo darbų. Treniruotė man kaip meditacija. Sporto salėje užmiršti rūpesčius, darbus ir problemas“, – pridūrė jis.
Galiūnas neslepia, kad ne tik stebi naująją galiūnų kartą, bet ir organizuoja varžybas jaunimui.
„Šie metai mane nustebino iš geros pusės, nes Lietuvos jaunimo čempionate Molėtuose buvo labai stipraus jaunimo ir drąsiai galiu teigti, jei jie toliau kryptingai dirbs gali pasiekti pergalių ir tarptautinėje arenoje“, – pasakoja Ž. Savickas.
Jis taip pat priduria, kad mato ir potencialų pasaulio elito sportininką Lietuvos gretose.
„Jaunimo čempionas iš Širvintų Modestas Masian turi visus duomenis tapti pasaulinio elito sportininku ir garsinti Lietuvą pasaulyje.“
Kūno „skolos“ po sporto metų
Daugiau nei trys dešimtmečiai ekstremalaus sporto paliko pėdsakų, bet Ž. Savickas džiaugiasi gera savijauta:
„Kad išlikčiau sveikas, valgau kuo natūralesnį maistą – daržoves, vaisius iš savo sodo, žuvį iš prūdo. Sportuoju ne tik su svoriais, bet darau kardio, lankstumo pratimus. Man labai padeda šalto vandens terapija ir pirtis.“
Galiūnas taip pat priduria, kad didžiausia paslaptis kaip išlaikyti gerą savijauta be abejo yra gera nuotaika ir pozityvumas.
„Spaudimo būti stipriausiu nejaučiu. Žmonės sako, kad man jau nieko įrodinėti nereikia. Visada vertinau ramybę, kantrybę ir kitas savybes. Fizinė jėga, būvimas stipriausiu yra atlygis už kantrybę, atsidavimą, tikėjimą ir meilę tam ką darai. Man svarbiausia būti sąžiningu sau ir teisingu aplinkiniams. Labai nemėgstu dvigubų standartų, melo ir klastos“, – įsitikinęs galiūnas.
Pasak Žydrūno, visi dalykai jį „veža“ vienodai, nes visą gyvenimą jis daro tik tai, kas jam patinka.
„Mano verslas labai glaudžiai susijęs su sportu. Sporto klubai, sporto klubų įrengimas, prekyba sporto inventoriumi. Esu kelių pasaulinių prekės ženklų atstovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse.“
Jis aktyviai dalyvauja ir visuomeninėje veikloje, palaiko įvairias iniciatyvas.
„Palaikau visas geras iniciatyvas, ypač kas susiję su sveikata. Labai nemėgstu melo, neteisybės, todėl aktyviai dalyvauju įvairiose akcijose tam, kad gyventume geresnėje, vieningesnėje ir sveikesnėje visuomenėje.“
Nors daug metų jo gyvenimas buvo kupinas treniruočių, šiandien jis vertina paprastus dalykus:
„Dažniausiai tai būvimas namuose su šeima. Pasigaminti skaniai ir sveikai pavalgyti. Aplankyti artimuosius ir draugus. Daug laiko praleisti gamtoje, gryname ore. Paskaityti knygą ar pažiūrėti gerą filmą man yra geriausias laisvadienis.“
