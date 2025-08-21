TOP-10: daugiausiai uždirbančios Europos krepšinio čempionato žvaigždės

Dalis jų – NBA superžvaigždės, kurios uždirba įspūdingas sumas, o „Sportacentrs“ pateikė dešimtuką geriausiai apmokamų žaidėjų, skaičiuojant praėjusio sezono atlyginimus (sumas, kurios yra „ant popieriaus“).
1. Nikola Jokičius (Serbija) – 51,41 mln.
Sutartis: 276,1 mln. per 5 metus (vid. 52,2 mln.).
Praėjusį sezoną jis fiksavo 29,6 tšk., 12,7 atk. kam. ir 10,2 rez. perd. vidurkius bei tapo vieninteliu žaidėju lygos istorijoje, kuris keturiose statistikos kategorijose buvo tarp 10 geriausių. Sutartyje jis turi dar du garantuotus sezonus, o 2027/28 m. jis galėtų uždirbti 62,8 mln.
2. Giannis Antetokounmpo (Graikija) – 48,78 mln.
Sutartis: 228,2 mln. per 5 metus (vid. 45,6 mln.).
Praėjęs sezonas buvo paskutinis pagal ankstesnį kontraktą. „Bucks“ žvaigždė pernai pasirašė naują trejų metų (2+1) sutartį už 186 mln. dolerių, kuri įsigalios artėjančiame sezone.
3. Luka Dončičius (Slovėnija) – 43,03 mln.
Sutartis: 215,1 mln. per 5 metus (vid. 43 mln.).
Po netikėto mainų į Los Andželo „Lakers“, L. Dončičius prarado galimybę pasirašyti supermaksimalų kontraktą. Vis dėlto slovėnas jau sudarė naują trejų metų sutartį už 165 mln., pagal kurią 2026/27 m. jo alga bus apie 49 mln.
4. Lauri Markkanenas (Suomija) – 42,17 mln.
Sutartis: 238 mln. per 5 metus (vid. 47,6 mln.).
Su Jutos „Jazz“ pasirašė neįprastą kontraktą – prie ankstesnės sutarties pridėtas ketverių metų pratęsimas ir algos pakėlimas 2024/25 m. sezone.
5. Kristapas Porzingis (Latvija) – 29,2 mln.
Sutartis: 60 mln. per 2 metus (vid. 30 mln.).
Latvio kontraktas, pasirašytas su Bostono „Celtics“, galios iki 2026 m. vasaros. Artėjantį sezoną jis jau vilkės Atlantos „Hawks“ marškinėlius.
6. Nikola Vučevičius (Juodkalnija) – 20 mln.
Sutartis: 60 mln. per 3 metus (vid. 20 mln.).
34-erių centras praėjusį sezoną rinko 18,5 tšk. ir 10,1 atk. kam. vidurkius, tačiau „Bulls“ nepateko į atkrintamąsias. Greičiausiai artimiausiu metu jam teks ieškoti naujos komandos.
7. Jusufas Nurkičius (Bosnija ir Hercegovina) – 19,37 mln.
Sutartis: 70 mln. per 4 metus (vid. 17,5 mln.).
Sezoną pradėjo „Suns“, bet prarado vietą startiniame penkete ir per mainus atsidūrė „Hornets“. Ten rinko 9,2 tšk. ir 6,5 atk. kam. Vidurkius. Dabar persikėlė į Jutos „Jazz“, kur turėtų gauti daugiau minučių.
8. Bogdanas Bogdanovičius (Serbija) – 17,26 mln.
Sutartis: 68 mln. per 4 metus (vid. 17 mln.).
Praėjusį sezoną iš Atlantos „Hawks“ per mainus persikėlė į Los Andželo „Clippers“, kur jo tritaškių taiklumas pakilo iki 42,7%. Dabartinėje sutartyje liko komandos pliusas kitam sezonui.
9. Deni Avdija (Izraelis) – 15,62 mln.
Sutartis: 55 mln. per 4 metus (vid. 13,5 mln.).
Po mainų iš „Wizards“ į „Trail Blazers“ gavo didesnį vaidmenį ir pasiekė karjeros rekordus – 16,9 tšk., 7,3 atk. kam., 3,9 rez. perd.
10. Dennisas Schroderis (Vokietija) – 13,02 mln.
Sutartis: 25,4 mln. per 2 metus (vid. 12,7 mln.).
Praėjusį sezoną pakeitė tris klubus (nuo „Nets“ iki „Pistons“), o šią vasarą sudarė trejų metų sutartį su Sakramento „Kings“ komanda.
Jei skaičiuotume būsimą sezoną (2025/26 m.), dešimtukas atrodytų kitaip:
1. N. Jokičius – 55,2 mln.
2. G. Antetokounmpo – 54,1 mln.
3. L. Markkanenas – 46,4 mln.
4. L. Dončičius – 46 mln.
5. F. Wagneris – 38,7 mln.
6. A. Sengunas – 33,9 mln.
7. K. Porzingis – 30,8 mln.
8. N. Vučevičius – 21,5 mln.
9. J. Nurkičius – 19,4 mln.
10. S. Aldama – 18,4 mln.
