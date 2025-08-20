Jak'as Paulas susikaus su daugiau nei 20 kg lengvesniu pasaulio čempionu Gervonta Davisu

Nors šį įrašą „Netflix“ platforma vėliau ištrynė, tačiau „Ring Magazine“ žurnalistas Mike‘as Coppingeris patvirtino šią informaciją ir teigė, kad tai bus parodomoji kova.
Jake Paul will face Gervonta Davis on Nov. 15 at Atlanta’s State Farm Arena in an exhibition on Netflix, sources confirm to @ringmagazine. Talks for Paul to face Anthony Joshua collapsed over network issues. Paul’s last fight took place at 200 pounds while Davis is a champion at… pic.twitter.com/eKEVCD2jljREKLAMAREKLAMA— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 20, 2025
Apie šią dvikovą buvo kalbėta dar šių metų pradžioje, tačiau buvo manoma, kad planai žlugo, kai „Tankas“ kovą su Lamontu Roachu baigė lygiosiomis.
Visgi gegužę J. Paulas viešai pareiškė, kad yra labai arti susitarimo dėl kovos su G. Davisu.
28-erių amerikietis netgi paaiškino taisykles, pagal kurias vyktų jo susitikimas su 170 cm ūgio WBA lengvo svorio kategorijos čempionu.
G. Davisas per 31 kovą karjeroje niekada nesvėrė daugiau nei 135 svarus (apie 63,5 kg), kai tuo tarpu J. Paulas įprastai kovoja svorio kategorijoje iki 200 svarų (apie 91 kg), o mažiausias jo svoris yra buvęs 184 svarai (apie 83,5 kg)
„Tai taip pat buvo beveik finišo tiesiojoje, bet jis privalo surengti revanšinę kovą su Lamontu Roachu. Jis nori atsigriebti, o tada vėl grįšime prie diskusijų su ponu Gervonta, – gegužę laidoje „The Ariel Helwani Show“ sakė J. Paulas. – Tokio pobūdžio yra boksas. Milžiniški susitarimai būna beveik užbaigti, bet vis tiek žlunga.“
„195 svarai (apie 88 kg), – pridūrė J. Paulas, paklaustas, kokiame svoryje vyktų kova. – Tai būtų parodomoji kova, dešimt trijų minučių raundai. Jokios draudžiamos taisyklės, tiesiog faktiškai negalėtume jos oficialiai sankcionuoti.“
Pastaruoju metu visos kalbos sukosi apie tai, kad J. Paulas gali tapti Anthony Joshua sugrįžimo varžovu.
Buvęs dukart sunkiasvorių čempionas į ringą nėra žengęs nuo praėjusių metų rugsėjį patirto pralaimėjimo nokautu prieš Danielį Dubois.
J. Paulas neseniai buvo pavadintas oficialiu „pagrindiniu kandidatu“ stoti į ringą prieš A. Joshuą, kai šis sugrįš, o A. Joshua vadybininkas Eddie Hearnas anksčiau yra teigęs, kad ši potenciali kova galėtų įvykti per pirmuosius 2026-ųjų mėnesius.
Teoriškai tai suteiktų J. Paului laiko susikauti su G. Davisu dar prieš pasirengiant akistatai su A. Joshua, tačiau „The Ring“ teigimu, derybos tarp šių dviejų kovotojų žlugo dėl transliacijos klausimų.
