Egidijus Kavaliauskas: apie „Canelo“ ir Crawford kovą, pasikeitusias prognozes ir planus sugrįžti į ringą

Arti pasaulio čempiono titulo buvęs 36-erių metų Lietuvos boksininkas Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) 2019 m. kovo mėn. yra kovojęs su T. Crawfordu, kuriam techniniu nokautu pralaimėjo devintajame raunde.
Nors T. Crawfordas taip ir niekada nepripažino, kad E. Kavaliauskas pasiuntė jį į nokdauną ir tai laikė paslydimu, tačiau jis ne kartą patikino, kad E. Kavaliauskas, kartu su Yuriorkiu Gamboa, jam sugebėjo rimčiausiai pasipriešinti ringe.
Dabar, kai laukia T. Crawfordo ir „Canelo“ kova, „Fight Hub TV“ pakalbino E. Kavaliauską, kuris pasidalino savo nuomone apie laukiančią dvikovą.
„Tai bus gera kova, – sakė E. Kavaliauskas. – Galiu pradėti nuo to, kad dar kai buvo tik gandai apie šią kovą, galvojau: „Po velnių, T. Crawfordui bus per sunku. „Canelo“ per didelis, per stiprus.“ Man jie abu yra mėgstamiausi boksininkai – ir „Canelo“, ir T. Crawfordas. Aš myliu „Canelo“, myliu T. Crawfordą, net po kovos su T. Crawfordu tapau jo gerbėju. Jis nuostabus boksininkas. Bet kai buvo tik gandai, galvojau: „Ne, T. Crawfordui negerai, „Canelo“ per didelis.“ Dabar mano nuomonė pasikeitė. Manau, kad T. Crawfordas yra per greitas ir per protingas „Canelo“. Nors „Canelo“ yra labai geras, nenoriu iš jo nieko atimti, bet kai matai, ką daro Oleksandras Usykas prieš tokius milžinus kaip Anthony Joshua ar Tysonas Fury, supranti, kad dydis nesvarbu – svarbiausias įgūdžių lygis. T. Crawfordas priaugo svorio, bet man atrodo, kad jis bus dar greitesnis. Jo mąstymas ringe, boksavimo IQ, yra aukščiausio lygio. Aš sakyčiau 50 prieš 50, bet dabar labiau linkstu į T. Crawfordo pusę.“
E. Kavaliausko buvo paprašyta prisiminti T. Crawfordo smūgius, kuriuos jam teko atlaikyti 2019 m.
„T. Crawfordo smūgiai nebuvo labai stiprūs, bet jo laikas ir tikslumas – štai kas daro skirtumą. Yra kovotojų, kurie smūgiuoja stipriai, bet tiesiog daužo. T. Crawfordas skaičiuoja smūgius, parenka laiką, pataiko į reikiamas vietas. Tai jau kitas lygis“, – sakė E. Kavaliauskas.
Lietuvis taip pat pasidalino mintimis, kaip ta kova galėtų vykti.
„Manau, ji prasidės lėtai. Jie bus atsargūs, matuos vienas kitą, tikrins. Tokie čempionai ir daro – nepuola aklai nuo pirmojo raundo. „Canelo“ bandys mažinti distanciją, eiti arčiau, nes toks jo stilius. T. Crawfordas kontratakuos, judės, vėl kontratakuos. Klausimas tik – kiek ilgai jis galės kontratakuoti ir judėti, kol nepradės jaustis svorio ar stipresnių „Canelo“ smūgių įtaka. Tai yra dalykas, kuris man kelia nerimą. „Canelo“ šiame svoryje jau daug metų, T. Crawfordas tik ateina. Jo komanda tikrai puikiai dirba su fiziniu pasiruošimu, bet didesniame svoryje greičiau pavargsti“, – pasakojo E. Kavaliauskas.
E. Kavaliauskas prognozuoja, kad tai bus klasikinė bokso dvikova.
„Kai kovausi su T. Crawfordu, buvau atsargus. Manau, jis galvojo, kad aš pulsiu iš karto, nes visi žino „Mean Machine“ stilių – einu į priekį. Bet žinojau, kad negaliu šokti ant jo, todėl laukiau. Tai buvo skirtumas kovos pradžioje. Aš laukiau jo smūgių ir bandžiau kontratakuoti, nes jis geras kontratakuotojas. Aš žaidžiau jo žaidimą. Manau, „Canelo“ irgi yra geras kontratakuotojas, jis mato smūgius, žino, kada atsakyti. Tai gali būti klasikinė bokso kova“, – sakė E. Kavaliauskas.
Pats lietuvis paskutinį kartą kovojo gegužės 10 d. Pusiaujo Gvinėjoje, kai siuntė du kartus į nokdaunus 33-ejų Prancūzijos atstovą Souleymane Cissokho (18-0-0, 9 nokautai), tačiau galiausiai pralaimėjo kontraversišku teisėjų sprendimu 112-114, 111-115 ir 110-116.
Dar rugpjūtį E. Kavaliauską buvo aplankęs UTMA vadovas Viktoras Gecas, o ir pati organizacija neslepia, jog ateityje bandys suorganizuoti E. Kavaliausko kovą Lietuvoje.
Dabar „Fight Hub TV“ pasiteiravo E. Kavaliausko, kada jis pats planuoja sugrįžti į ringą.
„Tikiuosi spalį arba lapkritį, – atskleidė E. Kavaliauskas. – Tikslios datos dar nėra, bet kalbame apie tą laiką.“
E. Kavaliausko teigimu, didžiausia tikimybė, kad jo kita kova vyks Didžiojoje Britanijoje prieš aktyvų vietos kovotoją, tačiau viskas paaiškėti turėtų per artimiausias kelias savaites. Jis pats labiausiai norėtų, kad kita jo kova vyktų Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Treniruojuosi du kartus per dieną. Tai mano darbas. Kaip žmonės eina į darbą, taip aš einu į sporto salę, – sakė E. Kavaliauskas. – Kai nežinai datos ar varžovo, dirbi su pagrindais, lavini įgūdžius. Kai atsiranda varžovas, tada pritaikai treniruotes: ar jis dešiniarankis, ar kairiarankis, aukštas ar žemas, spaudžiantis ar judantis. Tada keiti planą.“
Šiuo metu E. Kavaliauskas WBC pusvidutinio svorio kategorijos reitinge užima 5-ą poziciją. Šio reitingo penkioliktuke taip pat yra ir lietuvis Eimantas Stanionis, užimantis 8-ą poziciją, tuo tarpu iš Didžiosios Birtanijos kovotojų ketvirtas žengia Conoras Bennas (23-1), o septintas – Jackas Catterallas (31-2). Už penkioliktuko ribų tarp britų taip pat yra Conahas Walkeris (16-3-1, 20 pozicija), Constantinas Ursu (13-0, 36 pozicija) ir Patas McCormackas (7-0, 40 pozicija).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!