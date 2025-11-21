 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masteikaitė apie kultūros asamblėjos judėjimą: tai nėra politinis judėjimas

2025-11-21 21:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 21:55

Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė sako, kad pastarąjį mėnesį vykstančio judėjimo tikslas nėra tapti politine partija. Pasak jos, judėjimu norima reaguoti į valdančiosios daugumos priimamus sprendimus.

Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė sako, kad pastarąjį mėnesį vykstančio judėjimo tikslas nėra tapti politine partija. Pasak jos, judėjimu norima reaguoti į valdančiosios daugumos priimamus sprendimus.

2

„Mes galime užtikrinti, kad mūsų tikslas nėra tapti politine partija, tai nėra politinis judėjimas. Pilietinė veikla natūraliai yra susijusi su politika plačiąja prasme“, – penktadienį LRT televizijai teigė G. Masteikaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pilietinė visuomenė gali proaktyviai reaguoti į vykdomosios ir daugumos valdžios veiksmus ir turi reaguoti, mes tą ir darome. Mes reaguojame į dabartinę situaciją, mes reaguojame į valdančiųjų daugumos daromus sprendimus ir mes juos komentuojame“, – sakė ji.

Iniciatyvinės grupės narė kritikavo valdančiuosius teigdama, kad šie mėtosi tuščiomis frazėmis ir yra koalicijoje su populistine partija, keliančia destrukciją ir chaosą valstybėje.

„Yra didžiulė lavina dezinformacijos, kuri yra paskleista būtent kultūros sričiai menkinti. Aš net nesakau atskirų asmenybių menkinimui, bet šiame kontekste mes matome iš tikrųjų labai didelę kultūros bendruomenės ataką“, – kalbėjo ji.

„Kartu yra didžiulė ataka į visuomeninį transliuotoją, kur dabar mes ir esame, į laisvo žodžio reiškimą, ir mes manome, kad tokie veiksmai, kurie kyla būtent iš valdančiosios daugumos, ir valdančioji dauguma nesusitvarko su partneriu, kurį ji pati prisiėmė, kelia destrukciją, pavojų“, – tęsė G. Masteikaitė.

K. Vilkauskas: ką dabar kelia Kultūros asamblėja, jau yra politiniai siekiai

Savo ruožtu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, jog jam penktadienį įvykęs protestas pasirodė stipriu politiniu akcentu.

„Ką dabar kalba Kultūros asamblėja, jau daugiau yra politiniai siekiai. Kalbama apie visą politinį vadovavimą, politinę koaliciją, apie valdančiuosius. Turėčiau pažymėti, kad tai, ko nenorima, t. y. kad nebūtų Kultūros ministerijoje vienos jėgos („Nemuno aušros“ – ELTA), tai jos ir nėra. Kalbėti apie visą politinę jėgą, kuri dabar yra valdžioje, galbūt būtų ne visai teisinga ir apibendrinant visus politinius procesus, kurie vyksta“, – LRT televizijai sakė parlamentaras.

Kaip jau buvo skelbta, penktadienį sostinėje prasidėjo finalinis Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo užbaigiama mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitingo organizatoriai kviečia pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus. 

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. 

Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. 

Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.  

