  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: kultūros problemas reikėtų spręsti prie bendro stalo, o ne gatvėje

2025-11-21 11:20 / šaltinis: BNS
2025-11-21 11:20

Kultūros bendruomenei penktadienį renkantis į mitingą, kuriuo siekia išsakyti nerimą dėl valstybės ateities, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sektoriaus problemos turėtų būti sprendžiamos prie bendro stalo, o ne gatvėje.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė. ELTA / Julius Kalinskas

5

„Mano supratimu, jeigu ketinama spręsti kažkokią problemą, tai po protestų turi būti sėdimas už bendro stalo ir kalbėjimas, kaip tą problemą išspręsti“, – penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.

„Jeigu tikrai ketinama spręsti kultūros problemas, tai aš manyčiau, vis dėlto reikėtų spręsti jas prie bendro stalo, su valdžios atstovais, o ne gatvėje, nes gatvėje labai sunku išspręst kažką“, – pabrėžė jis.

Aha,
Aha,
2025-11-21 11:27
atrodo, kad tik vakar tw bendrą stalą iš Ikėjos atvežė, anksčiau jo nereikėjo. Kai jau trūksta kantrybė, tada prisimena, kad yra toks bendras stalas.
Atsakyti
NESPRENDŽIATE GI
NESPRENDŽIATE GI
2025-11-21 11:32
ČIA RENKASI NE TIK KULTŪRININKAI,OI NE...KUR,PREZIDENTE,JŪSŲ ŽODIS DĖL VAKAR SOCDEMŲ IR AUŠROS BALSAVIMO DĖL ČEKUTININKO bE-DZINSKO,MUMS NE dzin
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
