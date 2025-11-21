Prezidentas: kultūros problemas reikėtų spręsti prie bendro stalo, o ne gatvėje

„Mano supratimu, jeigu ketinama spręsti kažkokią problemą, tai po protestų turi būti sėdimas už bendro stalo ir kalbėjimas, kaip tą problemą išspręsti“, – penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Jeigu tikrai ketinama spręsti kultūros problemas, tai aš manyčiau, vis dėlto reikėtų spręsti jas prie bendro stalo, su valdžios atstovais, o ne gatvėje, nes gatvėje labai sunku išspręst kažką“, – pabrėžė jis.
