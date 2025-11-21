Kultūrininkų mitinge žodžio ministrei nesuteiks

„Ji (ministrė – ELTA) šiandien bus minioje, scenoje šiandien kalbės žmonės, paprastai nepaprasti. Ministrė šiandien nekalbės. Šiandien ne jos diena, šiandien – mūsų diena“, – žurnalistams Nepriklausomybės aikštėje teigė G. Masteikaitė.
„Tikiuosi, kad ir premjerė bus, labai norėtųsi ir kitų politinių partijų narių, kad jie čia būtų ir girdėtų (…) Politikai turėjo du mėnesius kalbėti, jie labai daug ką prisakė, mes viską girdėjome. Dabar norime pasisakyti mes“, – akcentavo ji.
Tuo metu reaguodama į prezidento Gitano Nausėdos žodžius, jog jis nebuvo kviestas į mitingą, G. Masteikaitė tikino, kad ateiti galėjo visi, kuriems rūpi.
„Prezidentas turi žinoti, kad kai vyksta mitingas, visi, kuriems rūpi yra kviečiami ateiti. Nereikia kiekvienam išsiųsti asmeninį kvietimą“, – sakė ji.
Penktadienį sostinėje prasidėjo finalinis Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo užbaigiama mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitingo organizatoriai kviečia pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus.
Iš skirtingų šalies regionų į Nepriklausomybės aikštę atvyko apie penkis tūkstančius mitinguotojų mosavo Lietuvos, Ukrainos vėliavomis, segėjo Kultūros asamblėjos simbolio ženklelius, buvo nešini plakatais: „Man rūpi Lietuva“, „Ego kuria diktatūrą“, „Mes giname respubliką“.
Kaip skelbta, prezidentas G. Nausėda teigė negirdėjęs, kad į protestą penktadienį susirinkę kultūros bendruomenės atstovai būtų išreiškę pageidavimą, jog šioje akcijoje apsilankytų ir jis. Be to, jis pabrėžė, kad jo darbotvarkė jau yra suplanuota, todėl pažymi protestuotojų negalėsiantis aplankyti.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
