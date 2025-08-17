Didžiosios Britanijos jaunoji bokso žvaigždė Mosesas Itauma per 119 sekundžių nokautavo Dillianą Whyte’ą

M. Itauma iškovojo jau aštuntąją pergalę pirmame raunde, kai D. Whyte’ą nokautavo dešiniuoju kabliu.
WOW ‼️ Moses Itauma stops Dillian Whyte in the first round ‼️#itaumavswhyte pic.twitter.com/MHaeiNvnFCREKLAMA— 𝐻𝐸𝐶𝑇𝐸𝐶 𝐵𝑂𝑋𝐼𝑁𝐺 (@HECCTECC) August 16, 2025
„Kas toliau? – paklaustas atsakė M. Itauma. – Kovosiu su bet kuo, ką pastatysite prieš mane. Jei atvirai, Josephas Parkeris ir Agitas Kabayelis tikrai nusipelno šanso kovoti dėl titulo, bet mane galite mesti prieš bet kurį iš jų. Esu pirmoje WBO reitingo vietoje, Parkeris taip pat ten, tad galbūt tai gali įvykti.
Man tik 20 metų, todėl dar turiu 10 ar 15 metų karjeros. Jei gausiu progą kovoti dėl pasaulio titulo, 100 procentų tapsiu pasaulio čempionu.“
D. Whyte’as, kurį 2022 m. balandį dėl WBC pasaulio čempiono titulo šeštame raunde sustabdė Tysonas Fury, buvo labiausiai patyręs M. Itaumos varžovas iki šiol, tačiau britas su juo susitvarkė be didesnių pastangų.
Tai buvo didžiausias M. Itaumos žingsnis kelyje tapti naujausiu pasaulio sunkiasvorių čempionu po neseniai karaliavusių britų Anthony Joshua, T. Fury ir amerikiečio Danielio Dubois.
M. Itauma šiuo metu yra pranašesnis už minėtą trijulę būdamas 20-ies metų, tačiau kova dėl titulo dar tolima, nes Oleksandras Usykas turi visus keturis pasaulio diržus, o jo artimiausi varžovai greičiausiai bus J. Parkeris ir galbūt T. Fury.
D. Whyte’as pastaraisiais metais prarado pagreitį, bet vis dar yra pavojingas smūgiuotojas, turintis pergalių prieš J. Parkerį (2018 m.) ir Aleksandrą Povetkiną (2020 m.).
193 cm ūgio kairiarankis M. Itauma gimė Slovakijoje, bet dar vaikystėje su šeima persikėlęs į Kento regioną Anglijoje.
D. Whyte‘ui už šią kovą garantuotas 2,5 mln. JAV dolerių uždarbis, o M. Itaumai – 1 mln. „Pay-per-view“ transliacijų pardavimai D. Whyte‘o uždarbį gali pakelti iki 3,5 mln. JAV dolerių, o M. Itaumos – iki 1,5 mln.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!