TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

„Avių čia nėra“: bent dvigubai daugiau už Itaumą uždirbsiantis Whyte‘as svėrė mažiausiai per 10 metų

2025-08-16 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 12:49

20-metis britas Mosesas Itauma (12-0, 10 nokautų) jau kurį laiką vadinamas ryškiausiu talentu sunkiasvorių bokse. Šį šeštadienį Rijade (Saudo Arabija) M. Itauma stos į kovą su kol kas garsiausiu kada nors sutiktu varžovu – 37-erių britu Dillianu Whyte‘u (31-3, 21 nokautas).

Dillianas Whyte'as ir Mosesas Itauma | „Stop“ kadras

0

Penktadienį svėrimuose veteranas pasirodė sulieknėjęs ir svėrė 110,9 kg – mažiausiai per 10 metų. M. Itauma buvo šiek tiek sunkesnis (111,35 kg). M. Itauma taip pat yra šiek tiek aukštesnis už varžovą (194 cm prieš 193 cm) bei turi ilgesnes rankas (201 cm prieš 198 cm).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš kovą didelių pykčių nebuvo, išskyrus M. Itaumos komentarą apie tai, kad D. Whyte‘as „apsimeta avimi, jog prigautų vilką, kai šis praras koncentraciją“. D. Whyte‘ui toks palyginimas su avimi nepatiko.

„Avių čia nėra. Ringe avių nebūna, ten tik pilna vilkų. Aš tiesiog esu ramus žmogus. Jei tu prie manęs nelįsi ir nebandysi provokuoti, tai aš su tavimi nekonfliktuosiu. Aš darbo imuosi tada, kai žengiu į ringą ir prasideda kova. Tada aš persijungiu į kitą režimą“, – sakė D. Whyte‘as.

D. Whyte‘ui už šią kovą garantuotas 2,5 mln. JAV dolerių uždarbis, o M. Itaumai – 1 mln. „Pay-per-view“ transliacijų pardavimai D. Whyte‘o uždarbį gali pakelti iki 3,5 mln. JAV dolerių, o M. Itaumos – iki 1,5 mln.

D. Whyte‘as kadaise buvo laikinasis pasaulio čempionas ir boksavosi su tokiomis žvaigždėmis kaip Anthony Joshua, Derekas Chisora, Josephas Parkeris, Tysonas Fury ir kiti. D. Chisora, kuris 2 kartus nusileido D. Whyte‘ui, mano, kad buvęs jo varžovas šansų prieš M. Itaumą neturi.

M. Itauma šioje kovoje gins WBO tarpkontinentinį čempiono diržą. Jaunasis britas jau dabar yra WBO reitingo lyderis, tad kova su Oleksandru Usyku ar bent laikinuoju čempionu Josephu Parkeriu atrodo kaip vis realesnis variantas.

