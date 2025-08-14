Nenugalimas 52-ejų bokso veteranas po 16 metų kalėjime sugrįžta: siekia kovos su Usyku ir istorinio čempiono titulo

Praėjusio amžiaus pabaigoje I. Ibeabuchi buvo vienas daugiausiai žadančių sunkiasvorių boksininkų pasaulyje. I. Ibeabuchi iškovojo WBC tarptautinį čempiono diržą, o 1999 m. nokautavo patį olimpinį vicečempioną Chrisą Byrdą, kuris vėliau kovojo su Vladimiru Kličko ir Evanderiu Holyfieldu. Po pergalės prieš Ch. Byrdą nigerietis atmetė 700 tūkst. JAV dolerių pasiūlymą kautis su Jeremy Williamsu ir nesutiko už 1 mln. JAV dolerių boksuotis prieš Michaelą Grantą.
I. Ibeabuchi į ringą grįš rugpjūčio 23 d. gimtinėje, kur kausis su Idrisu Afinni (18-8-2). I. Ibeabuchi sako, kad tai bus pirmas žingsnis link pasaulio čempiono diržo.
„Praėjo 26 metai. Gera grįžti. Esu geros formos ir galiu pagerinti George‘o Foremano rekordą, tapdamas vyriausiu visų laikų pasaulio čempionu. Dabar mano forma geresnė nei tada, kai nugalėjau Davidą Tua ir nokautavau Byrdą. 26 metus lavinau ne tik fizinę jėgą, bet ir savo protą, baigiau 3 studijų programas. Kai kūnas ir protas veikia vienu ritmu, tampi labai pavojingas. Aš jums visiems tai įrodysiu rugpjūčio 23 d.
Mano tikslas – kova su Usyku dėl pasaulio čempiono diržų. Šiuo metu Usykas tik šildo mano diržus. Jei man kas būtų suteikę progą kautis dėl pasaulio čempiono diržo, tikrai būčiau laimėjęs ir niekam tų diržų nebūčiau praradęs. Tie diržai, kurie dabar yra pas Usyką, priklauso man. Diržus Usykui tik paskolinau, palūkanų jis nesumokėjo ir dabar jo jau niekas neišgelbės“,– „World Boxing News“ pasakojo I. Ibeabuchi.
I. Ibeabuchi gyvenimą pakeitė 1999 m. liepos įvykiai. Boksininkas į viešbutį išsikvietė eskorto merginą. 21-erių mergina sakė, kad turėjo tik sušokti striptizą, bet, paprašiusi boksininko sumokėti pinigus iš anksto, buvo užpulta. I. Ibeabuchi buvo paduotas į teismą, o tada į viešumą išlindo ir anksčiau jam pareikšti įtarimai seksualiniu smurtu.
Boksininko teismas užsitęsė dėl I. Ibeabuchi psichologinių problemų. Vyrui buvo nustatytas bipolinis sutrikimas, jis kurį laiką buvo gydomas, kol teisėjas nusprendė, kad I. Ibeabuchi yra pajėgus stoti prieš teismą.
Galiausiai I. Ibeabuchi buvo pripažintas kaltu ir kalėjime praleido 16 metų. Per tą laiką nigerietis užbaigė net 3 studijų programas ir 2015 m. išėjo į laisvę. Vos grįžęs į laisvę, I. Ibeabuchi pažeidė probacijos sąlygas ir vėl buvo areštuotas. Dabar nigerietis žada praeities klaidų nebekartoti.
