Įspūdingas Truskausko rezultatas Jeruzalėje naujuoju Lietuvos rekordu netaps

Bėgimą laimėjo Nyderlandų atstovas Taymiras Burnetas (20.19). Antras buvo Izraelio sportininkas Blessingas Akwasi Afrifah (20.34), trečias – britas Toby Harriesas (20.39).
Likęs galioti Lietuvos rekordas yra 20.48 sek. Jį G. Truskauskas užfiksavo 2021 m.
Juozas Baikštys su 2.21 m (2.05/1 2.10/1 2.15/1 2.18/1 2.21/2 2.24/xxx) rezultatu užėmė antrą vietą šuoliuose į aukštį. Nugalėjo vietinis sportininkas Yonathanas Kapitolnikas (2.21), kuris vienintelis 2.21 m aukštį įveikė pirmu bandymu. Su J. Baikščiu antrą vietą pasidalino graikas Antonios Merlos (2.21).
