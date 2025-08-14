Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Įspūdingas Truskausko rezultatas Jeruzalėje naujuoju Lietuvos rekordu netaps

2025-08-14 21:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 21:01

Ketvirtadienį WA kontinentinio turo „sidabrinėse“ lengvosios ateltikos varžybose Jeruzalėje (Izraelis) Gediminas Truskauskas 200 m bėgime finišavo ketvirtas. Jo rezultatas – 20.45/2.5 sek. – geresnis už Lietuvos rekordą, bet dėl neleistino vėjo greičio (viršijo 2 m/s) nebus patvirtintas.

Gediminas Truskauskas | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Bėgimą laimėjo Nyderlandų atstovas Taymiras Burnetas (20.19). Antras buvo Izraelio sportininkas Blessingas Akwasi Afrifah (20.34), trečias – britas Toby Harriesas (20.39).

Likęs galioti Lietuvos rekordas yra 20.48 sek. Jį G. Truskauskas užfiksavo 2021 m.

Juozas Baikštys su 2.21 m (2.05/1 2.10/1 2.15/1 2.18/1 2.21/2 2.24/xxx) rezultatu užėmė antrą vietą šuoliuose į aukštį. Nugalėjo vietinis sportininkas Yonathanas Kapitolnikas (2.21), kuris vienintelis 2.21 m aukštį įveikė pirmu bandymu. Su J. Baikščiu antrą vietą pasidalino graikas Antonios Merlos (2.21).

