Karščio išbandymas Lenkijoje atnešė Lietuvos komandai pirmąjį podiumą, bet pareikalavo ir aukų

Jaunimo merginų grupėje puikų pasirodymą surengė Irmantė Aleliūnaitė, trasą įveikusi per 1 val. 26 min. 48 sek. ir užėmusi aukštą 5-ąją vietą. Jos komandos draugė Vytenė Puišytė iki 23-ojo kontrolinio punkto buvo antroje vietoje, tačiau didelė – apie 10 minučių – klaida nubloškė ją į 17-ąją poziciją. Goda Kučejevaitė finišavo 29-a, o Beatričė Šimkutė liko 35-a.
Vyrų elito grupėje geriausiai pasirodė Ignas Ambrazas, trasą įveikęs per 1 val. 23 min. 27 sek. ir užėmęs 10-ąją vietą. Jonas Maišelis pirmasis kirto finišo liniją, tačiau dėl praleistų kelių kontrolinių punktų buvo diskvalifikuotas. Jonas Vytautas Gvildys jau trasos pradžioje patyrė skaudų kritimą ir pasitraukė iš varžybų. Emilis Petkevičius liko 39-as, Regimantas Kavaliauskas – 49-as, o Rokas Mickevičius diskvalifikuotas dėl neteisingai pasižymėto punkto.
Moterų elito grupėje Algirda Mickuvienė po klaidų trasos viduryje finišavo 12-a, o iš karto už jos sekusi Justė Umbrasaitė užėmė 13-ąją vietą. Agnė Musejavaitė liko 30-a, Karolina Mickeviūtė Juodišienė trasos nebaigė.
Vaikinų jaunimo grupėje Daumantas Kiela iki pat paskutinio kontrolinio punkto kovojo dėl aukštų pozicijų, tačiau praleido keturis varžovus į priekį ir liko 8-as. Džiugas Kavaliauskas finišavo 36-as, o Arnas Sausaitis ir Matas Stankūnas dėl techninių problemų pasitraukė iš trasos.
Irmantės Aleliūnaitės įspūdžiai po finišo: „Pradžioje sekėsi labai gerai, važiavau su grupe, tačiau vėliau padariau klaidų. Pavyko išlaikyti koncentraciją bei pavyti nemažą grupę sportininkių, važiuoti kartu su jomis, o vėliau ir atitrūkti. Gaila, jog prieš pat finišo praleidau vieną konkurentę į priekį ir likau penkta.“
Rytoj sportininkų laukia poilsio diena, o šeštadienį čempionatas tęsis ilgos trasos rungtimi.
