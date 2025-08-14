Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio orientavimosi sporto čempionate – Lietuvos kurčiojo sportininko istorinė sėkmė

2025-08-14 13:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 13:14

Ispanijoje vykstančiame pasaulio girdinčiųjų veteranų orientavimosi sporto čempionate Tomas Kuzminskis iškovojo planetos vicečempiono titulą. Vilnietis pelnė sidabro medalį 45-mečių (45-49 m.) dalyvių vidutinės distancijos rungtyje, kurios ilgis 5,4 km su 16 kontrolinių punktų.

LKSK nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

T. Kuzminskis trasoje sugaišęs 37 min. 16 sek., nuo čempiono vardą iškovojusio suomio Petterio Muukkoneno atsiliko 2 min. 43 sek. O bronzos medalį pelniusį belgą Michelį Bastiną lietuvis aplenkė 1 min. 9 sek.

Kurčiųjų sporto žvaigždė buvo antras tarp 92 dalyvių.

60-mečių grupėje kovojantis Arūnas Kubaitis trečiadienį savo tikslų siekė B finale. 4,0 km trasoje su 15 KP „Gesto“ sporto klubo prezidentas užtruko 40 min. 4 sek. B finale užėmęs 14 vietą, bendroje įskaitoje vilnietis liko 91-as tarp 192 dalyvių.

Kartu vykstančiose „Costa Brava“ taurės varžybose, kurios skirtos jaunesniems nei 35 metų orientavimosi sporto mėgėjams, Gedvilė Diržiūtė ir Viltė Kanapinskaitė trečiadienį irgi varžėsi vidutinės distancijos rungtyje (5,2 km; 16 KP).

Šauniai kovojusi G. Diržiūtė (43 min. 35 sek.) užėmė aukštą antrą vietą. Nuo nugalėtojos lenkės Malgorzatos Pachnik mūsų sportininkė atsiliko 1 min. 5 sek.

Viltė Kanapinskaitė liko 16-a – 1:09:11.

„Costa Brava“ taurės laimėtoja bus žinoma penktadienį, susumavus visų rungčių rezultatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

