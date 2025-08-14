Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Rybakina eliminavo Keys iš WTA 1000 turnyro Sinsinatyje

2025-08-14 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 13:04

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

Madison Keys | „Stop“ kadras

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

0

Intriguojančiame aštuntfinalio mače amerikietė Madison Keys (WTA-6) per 2 valandas 25 minutes 7:6 (7:3), 4:6, 2:6 neatsilaikė prieš Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-10). Tai buvo 3-ia E. Rybakinos pergalė prieš M. Keys per 6 tarpusavio dvikovas.

Mačo pradžia buvo neįtikėtina – per pirmus 2 geimus tenisininkės susikūrė net po 5 „break pointus“ ir E. Rybakina galiausiai atitrūko (0:2). M. Keys rezultatą išlygino tik po aštuntojo geimo (4:4), o pratęsimą pradėjo tiesiog fantastiškai ir susikūrė net 6 „set pointus“. 3 progas M. Keys iššvaistė, bet tada savo padavimu užbaigė setą.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau lygi kova tęsėsi iki devintojo geimo, kai M. Keys palūžo savo padavimų metu ir nebeatsitiesė.

Trečiasis setas prasidėjo identiškai antrajam. Visgi, nuo trečiojo geimo išryškėjo E. Rybakinos pranašumas. M. Keys tuo metu dar pasijautė prastai, per pertraukėlę jai buvo pamatuotas kraujospūdis. M. Keys vėliau nusprendė pratęsti mačą, bet didesnių vilčių nebeturėjo ir pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.

M. Keys po antrųjų savo padavimų laimėjo tik 42 proc. galimų taškų, o E. Rybakina – 60 proc.

Ketvirtfinalyje E. Rybakina mes iššūkį reitingo lyderei Arynai Sabalenkai.

Po M. Keys pasitraukimo moterų vienetų varžybose beliko viena JAV tenisininkė – Cori „Coco“ Gauff (WTA-2).

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

