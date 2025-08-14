Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinnerio ketvirtfinalyje lauks itin retu rodikliu pasižymintis varžovas

2025-08-14 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 12:50

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre geriausias pasaulio žaidėjas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) aštuntfinalyje per 1 valandą 50 minučių 6:4, 7:6 (7:4) įveikė prancūzą Adrianą Mannarino (ATP-89).

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre geriausias pasaulio žaidėjas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) aštuntfinalyje per 1 valandą 50 minučių 6:4, 7:6 (7:4) įveikė prancūzą Adrianą Mannarino (ATP-89).

REKLAMA
0

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas. J. Sinneris iš 5 savo progų realizavo tik 1, bet ir to užteko įgyti pergalingą pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lygi kova antrajame sete tęsėsi net 10 geimų, per kuriuos nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Vienuoliktajame geime J. Sinneris laimėjo varžovo padavimų seriją, bet Prancūzijos veteranas įspūdingai išsigelbėjo dvyliktajame geime ir išplėšė pratęsimą. Jame lemtingu tapo 8-asis taškas, kai A. Mannarino pralaimėjo paties įžaistą kamuoliuką. J. Sinneris vėliau labai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką ir įtvirtino 10-ą savo pergalę paeiliui.

REKLAMA
REKLAMA

J. Sinnerio ketvirtfinalyje lauks kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-28). Įdomu tai, kad kanadietis yra laimėjęs abu tarpusavio mačus prieš J. Sinnerį – tuo teniso pasaulyje gali pasigirti retas žaidėjas. Tiesa, abu tie mačai vyko dar 2022 m. Pernai Madride šie tenisininkai turėjo susitikti trečią sykį, bet tada italas dėl klubo traumos pasitraukė iš turnyro.

REKLAMA

„Dar niekada nesu įveikęs Felixo. Pamenu, kaip žaidėme Sinsinatyje, aš turėjau „match pointų“ ir vis tiek pralaimėjau. Felixas turi didžiulį potencialą, ypač tada, kai jam gerai sekasi paduoti kamuoliuką. Kieta danga jam yra paranki, todėl žinau, kad žaisti prieš jį bus sunku. Visgi, tokie iššūkiai man patinka. Tikiuosi, kad galėsiu pakelti savo žaidimo lygį, nes kitaip turėsiu problemų“, – teigė J. Sinneris.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl lietaus nukeltame šešioliktfinalio mače amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) 7:6 (7:3), 6:3 nugalėjo ispaną Roberto Bautistą Agutą (ATP-53). B. Sheltonas į Sinsinatį atvyko iš karto po triumfo tokios pačios kategorijos turnyre Toronte (Kanada) ir jau gali pasigirti 8 pergalių serija.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų