Sinnerio ketvirtfinalyje lauks itin retu rodikliu pasižymintis varžovas

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas. J. Sinneris iš 5 savo progų realizavo tik 1, bet ir to užteko įgyti pergalingą pranašumą.
Lygi kova antrajame sete tęsėsi net 10 geimų, per kuriuos nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Vienuoliktajame geime J. Sinneris laimėjo varžovo padavimų seriją, bet Prancūzijos veteranas įspūdingai išsigelbėjo dvyliktajame geime ir išplėšė pratęsimą. Jame lemtingu tapo 8-asis taškas, kai A. Mannarino pralaimėjo paties įžaistą kamuoliuką. J. Sinneris vėliau labai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką ir įtvirtino 10-ą savo pergalę paeiliui.
J. Sinnerio ketvirtfinalyje lauks kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-28). Įdomu tai, kad kanadietis yra laimėjęs abu tarpusavio mačus prieš J. Sinnerį – tuo teniso pasaulyje gali pasigirti retas žaidėjas. Tiesa, abu tie mačai vyko dar 2022 m. Pernai Madride šie tenisininkai turėjo susitikti trečią sykį, bet tada italas dėl klubo traumos pasitraukė iš turnyro.
„Dar niekada nesu įveikęs Felixo. Pamenu, kaip žaidėme Sinsinatyje, aš turėjau „match pointų“ ir vis tiek pralaimėjau. Felixas turi didžiulį potencialą, ypač tada, kai jam gerai sekasi paduoti kamuoliuką. Kieta danga jam yra paranki, todėl žinau, kad žaisti prieš jį bus sunku. Visgi, tokie iššūkiai man patinka. Tikiuosi, kad galėsiu pakelti savo žaidimo lygį, nes kitaip turėsiu problemų“, – teigė J. Sinneris.
Dėl lietaus nukeltame šešioliktfinalio mače amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) 7:6 (7:3), 6:3 nugalėjo ispaną Roberto Bautistą Agutą (ATP-53). B. Sheltonas į Sinsinatį atvyko iš karto po triumfo tokios pačios kategorijos turnyre Toronte (Kanada) ir jau gali pasigirti 8 pergalių serija.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
