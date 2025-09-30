Šidlauskienė vadovaus „Payserai LT“

Šiose pareigose ji keičia 2,5 metų „Fintech“ bendrovei vadovavusį Marijų Plančiūną. Pastarasis karjerą tęs tarptautinėje įmonių grupėje „Aventus Group“.
Iki šiol J. Šidlauskienė ėjo įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojos pareigas.
Šiuo metu „Paysera LT“ dirba daugiau nei 220 darbuotojų, o visoje „Paysera“ grupėje – per 800 žmonių.
