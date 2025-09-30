Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šidlauskienė vadovaus „Payserai LT“

2025-09-30 12:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 12:09

Finansinių technologijų bendrovei „Paysera LT“ vadovauti paskirta Justina Šidlauskienė.

„Paysera“ atmeta kaltinimus nelegalia veikla Alžyre: „Spektaklis vidaus auditorijai“

Finansinių technologijų bendrovei „Paysera LT" vadovauti paskirta Justina Šidlauskienė.

Šiose pareigose ji keičia 2,5 metų „Fintech“ bendrovei vadovavusį Marijų Plančiūną. Pastarasis karjerą tęs tarptautinėje įmonių grupėje „Aventus Group“.

Iki šiol J. Šidlauskienė ėjo įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojos pareigas.

Šiuo metu „Paysera LT“ dirba daugiau nei 220 darbuotojų, o visoje „Paysera“ grupėje – per 800 žmonių.

