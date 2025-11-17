 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė paskyrė du naujus vyriausiuosius prokurorus

2025-11-17 16:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 16:24

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pasirašė įsakymą ir paskyrė į pareigas du naujus prokurorus. Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiuoju prokuroru paskirtas Kastytis Šikšnys, o Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas eis Tomas Grušas, pranešė prokuratūra.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

1

K. Šikšnys nuo 2015 metų iki šiol ėjo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas. Anksčiau jis taip pat dirbo tardytoju Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje, ėjo Nusikaltimų valstybės tarnybai, valdymo tvarkai ir visuomenės saugumui tyrimo skyriaus bei  Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas.

Tuo metu į Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas paskirtas T. Grušas iki šiol dirbo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoju.

T. Grušas taip pat yra dirbęs Radviliškio rajono apylinkės prokuratūroje, ėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Antrojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroro pareigas. 

Vyriausiųjų prokurorų kadencija – 5 metai.

