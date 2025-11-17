Grunskienė paskyrė du naujus vyriausiuosius prokurorus

K. Šikšnys nuo 2015 metų iki šiol ėjo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas. Anksčiau jis taip pat dirbo tardytoju Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje, ėjo Nusikaltimų valstybės tarnybai, valdymo tvarkai ir visuomenės saugumui tyrimo skyriaus bei Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas.
Tuo metu į Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas paskirtas T. Grušas iki šiol dirbo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoju.
T. Grušas taip pat yra dirbęs Radviliškio rajono apylinkės prokuratūroje, ėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Antrojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroro pareigas.
Vyriausiųjų prokurorų kadencija – 5 metai.
