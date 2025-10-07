Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija atliks aplinkybių patikslinimą dėl Kultūros ministerijoje galimai paimtų duomenų

2025-10-07 14:19 / šaltinis: BNS
2025-10-07 14:19

Generalinė prokuratūra policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Generalinė prokuratūra policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

„Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Policijos departamentą su nurodymu atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti procesinį sprendimą“, – antradienį pranešė prokuratūra.

Pasak jos, toks pavedimas duotas atsižvelgus į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją, kad praėjusią savaitę nenustatyti asmenys Kultūros ministerijoje galimai vykdė neteisėtus veiksmus, susijusius su informacijos ir kitų duomenų kopijavimu iš ministerijos darbuotojų kompiuterių, kitų skaitmeninių laikmenų, 

