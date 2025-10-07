Policija atliks aplinkybių patikslinimą dėl Kultūros ministerijoje galimai paimtų duomenų

„Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Policijos departamentą su nurodymu atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti procesinį sprendimą“, – antradienį pranešė prokuratūra.
Pasak jos, toks pavedimas duotas atsižvelgus į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją, kad praėjusią savaitę nenustatyti asmenys Kultūros ministerijoje galimai vykdė neteisėtus veiksmus, susijusius su informacijos ir kitų duomenų kopijavimu iš ministerijos darbuotojų kompiuterių, kitų skaitmeninių laikmenų,
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!