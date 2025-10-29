Kalendorius
Dėl neįvykusių skrydžių Lietuvos oro uostuose – prokuratūros siekis: nori, kad kontrabandininkai atlygintų žalą

2025-10-29 10:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 10:08

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad bus siekiama, jog dėl kontrabandos sulaikyti asmenys padengtų oro uostams dėl meteorologiniais balionų skrydžių padarytą žalą. 

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad bus siekiama, jog dėl kontrabandos sulaikyti asmenys padengtų oro uostams dėl meteorologiniais balionų skrydžių padarytą žalą. 

5

„Kreipėmės į oro uosto vadovybę, kad pateiktų duomenis, kokia gi žala (dėl meteorologinių balionų – ELTA) padaryta oro uostui, kokia žala padaryta dėl neįvykusių skrydžių, todėl, kad negalėjo pakilti lėktuvai, negalėjo nusileisti lėktuvai. Žmonės patyrė nepatogumus, kadangi negalėjo išskristi. Tai mūsų tikslas – gavus šiuos duomenis, pripažinti civiliniais atsakovais asmenis, kurie bus sulaikyti, arba jau ir dabar yra sulaikyti. Aš manau, kad tos sumos tikrai bus labai didelės“, – trečiadienį LRT radijui kalbėjo N. Grunskienė.

Prokuratūros duomenimis, šiuo metu dėl meteorologiniais balionais gabentos kontrabandos atliekamas 21 ikiteisminis tyrimas, nustatyta apie 50 įtariamųjų ir daugiau nei 20 asmenų apklausti specialiais liudytojais.

Anot N. Grunskienės šiuo metu 16 tokių bylų perduota į teismą, išnagrinėta 12, keturios dar nagrinėjamos. Teismai minėtose bylose nuteisė 18 asmenų, bendras skirtų baudų dydis siekia virš 111 tūkst. eurų. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.

Taip
Taip
2025-10-29 10:42
Senai taip reikėjo , iš vis reikėtų tokias sumas priteisti , su vusi turto konfiskavimu , nes tai juodi pinigai .
Ir kompensacijos žmonėms už neišskridimą, o kur dar žala aerouostui, ir skrydžių kompanijoms .
Taip reikia nukelnėti , kad niekam daugiau nekiltų jokių minčių apie kontrobandą
