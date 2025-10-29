Grunskienė atskleidė, kiek ikiteisminių tyrimų šiemet dėl kontrabandos gabenimo atliekama

„Procesas, kai trikdoma rimtis, kai balionai atskrenda į Lietuvą su cigaretėmis, sutrikdo oro uostų veiklą, prasidėjo daug anksčiau nei praėjusią savaitę. Todėl (...) šiuo metu mes turime 21 ikiteisminį tyrimą“, – LRT radijui trečiadienį sakė N. Grunskienė.
Anot jos, per šių metų devynis mėnesiu fiksuota daugiau nei 500 atvejų, kai kontrabandinės cigaretės buvo gabenamos meteorologiniais balionais.
Pasak N. Grunskienės, tyrimai dėl kontrabandos gabenimo apjungiami, tačiau atskirais atvejais, kai nustatomas įtariamasis, toks epizodas atskiriamas nuo bendro tyrimo.
„Turime šiai dienai apie 50 įtariamųjų ir virš 20 asmenų, kurie apklausti specialiais liudytojais“, – tvirtino N. Grunskienė.
Jos teigimu, šiuo metu 16 tokių bylų perduota į teismą, išnagrinėta 12, keturios dar nagrinėjamos. Kaip teigė N. Grunskienė, teismai minėtose bylose nuteisė 18 asmenų, bendras skirtų baudų dydis siekia virš 111 tūkst. eurų.
„Keli asmenys yra nuteisti laisvės atėmimo bausme, vidurkis siekia 1 metus ir penkis mėnesius“, – sakė prokuratūros vadovė.
Kaip teigė N. Grunskienė, prokuratūra siekia nustatyti, kad kontrabandos gabenimas oru yra atliekamas organizuotos grupės.
„(Siekiame – ELTA) ne tik nustatyti asmenis, kurie atėjo paimti prekių, kurios atgabentos balionu, bet nustatyti asmenis, kurie tai ir organizavo. Mūsų tikslas ne tik tą asmenį sulaikyti ir jį perduoti teismui, bet nustatyti visą grandinę, kas organizavo, ir patraukti šiuos asmenis baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė N. Grunskienė.
Pasak generalinės prokurorės, šiemet per devynis mėnesius rasta daugiau nei 730 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių, kurių vertė – apie 3,553 mln. eurų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!