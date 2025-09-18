Žurnalistams kaltinant tyrimo žlugdymu, Nida Grunskienė neigia, sako apie tai nebuvusi informuota

„Aš negaliu atsakyti, kad buvo paviešinta žurnalistų informacija. Ikiteisminis tyrimas vyko pakankamai ilgai. Buvo renkami įrodymai, buvo kruopščiai renkami įrodymai. Ir ne vieną kartą buvau sakiusi, kad pateiksime informaciją tada, kai informacija nepakenks ikiteisminiam tyrimui. Tas vakar ir buvo padaryta“, – ketvirtadienį kalbėjo N. Grunskienė.
Ji teigė, kad prokuratūra savo pranešimų nederina su žurnalistų užduodamais klausimais, nors žinia apie terorizmu įtariamos grupės sulaikymą, pasak LRT tyrimų skyriaus žurnalistės Indrės Makaraitytės, išplatinta prieš pat darbo pabaigą po to, kai tą pačią dieną ji išsiuntė „pačius paskutinius“ klausimus apie sulaikymus Estijoje.
„Mes tokio tikslo žlugdyti žurnalistų darbo tikrai neturime. Ir paklausimų mes gauname labai daug, ir stengiamės atsakyti nurodytais terminais. Aš manau, kad ir atsakymai yra pateikti nurodytais terminais. Ir tikrai nederiname savo pranešimų su žurnalistų užduotais klausimais“, – sakė N. Grunskienė.
Žurnalistams atkreipus dėmesį į trečiadienį prokuratūros paviešintos informacijos išsamumą ir sutapimą su žiniasklaidos rengta medžiaga, generalinė prokurorė teigė apie žurnalistų tyrimą nežinojusi.
„Aš nežinau, koks žurnalistų tyrimas, aš jokiu būdu nebuvau informuota. Kaip ir žadėjau, pateikėme informaciją tada, kada galėjome. Ir tokia apimtimi, kokia galėjom. Tai aš manau, kad ta apimtis ir buvo tai, ką mes galėjom pasakyti. Tai nesuprantu priekaištų“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Ji atsisakė tiesiai įvardyti, ar momentas, kai informacijos paviešinimas nepakenks tyrimui, netyčia sutapo su LRT tyrimų skyriaus medžiagos užbaigimu, pažymėdama, kad prokuratūros pranešimas pradėtas ruošti anksčiau ir buvo ilgai derinamas.
„Jis buvo ruošiamas anksčiau ir buvo vakar pateikta ta informacija, suderinta ir su kitomis šalimis. Tai ne vienos Lietuvos tyrimas. Kaip jau minėjau, šiame tyrime dalyvauja devynios šalys. Tai ir tas pranešimas turėjo būti suderinamas su mūsų partneriais“, – sakė N. Grunskienė.
Generalinė prokurorė patvirtino pati priėmusi sprendimą paviešinti informaciją apie sulaikytą terorizmų įtariamų asmenų grupę. Šį pranešimą trečiadienį apie 17 val. žiniasklaidai išplatino Generalinė prokuratūra.
„Reikalauja labai daug laiko suderinimas. Suderinimas vyksta su prokuroru, kuris kontroliuoja ikiteisminį tyrimą. Taip pat derinama su ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnais, kurie atlieka tuos ikiteisminius tyrimus. Kaip šiuo atveju paminėjau, derinama ir su užsienio partneriais“, – vėlyvą paviešinimo laiką komentavo N. Grunskienė.
Paklausta, ar nemano, kad aukštas prokuratūros konfidencialumas dėl žalos tyrimui išties menkina visuomenės pasitikėjimą prokurorais ir neleidžia nacionalinei žiniasklaidai laiku informuoti apie svarbius įvykius, N. Grunskienė tai neigė.
„Aš manau, žmonės, kurie tiki prokurorais, jie ir pasitiki. Kaip jau ne vieną kartą minėjau, nėra tikslas slėpti informacijos. Yra tikslas nepakenkti tyrimui“, – sakė generalinė prokurorė.
Šie klausimai jai kilo po to, kai Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė teisėsaugą sulaikius asmenų grupę, kuri įvairiose Europos valstybėse planavo įvykdyti keturis teroro aktus, susijusius su padegamaisiais užtaisais „DHL“ ir „DPD“ bendrovių siuntose.
Prokuratūra skelbė, kad įtarimai pareikšti iš viso 15-ai Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos piliečių, tačiau nepatikslino, kiek kokių valstybių piliečių ir kuriose šalyse sulaikyta, kokios jiems skirtos kardomosios priemonės, jeigu skirtos.
N. Grunskienė ketvirtadienį patikslino, kad trečiadienį du asmenys buvo sulaikyti Estijoje ir šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl jų perdavimo Lietuvai pagal Europos arešto orderį.
Pasak I. Makaraitytės, LRT tyrimų skyriui dirbant prie „didžiulio tarptautinio tyrimo“, per beveik pusmetį Generalinei prokuratūrai pateikta ne viena užklausa apie šias rusų rengtas teroristines atakas, tačiau teisėsauga informacijos iš esmės nepateikdavo.
„Arba tyla, arba ilgai užtrunkantis atsakymas, kad jokios informacijos Lietuvos generalinė prokuratūra neteiks. (...) Ir staiga situacija pasikeičia, kai Generalinė prokuratūra iš mūsų gauna paskutinį bloką išsamių klausimų. Pačius pačius paskutinius, apie Estijoje sulaikytus įtariamuosius, išsiunčiau šiandien“, – savo „Facebook“ paskyroje trečiadienio vakarą skelbė I. Makaraitytė.
Pasak jos, prokuratūra paviešino žurnalistų surinktą medžiagą išsigandusi ketvirtadienį planuoto išleisti LRT tyrimo, kurio publikavimą visuomeninis transliuotojas paankstino.
„Tarptautinis tyrimas turėjo pasirodyti rytoj. Lietuvos generalinė prokuratūra išsigando pasirodysiančios medžiagos ir paviešino žurnalistų tik jų tyrimui prašytą informaciją. Bet jei šią informaciją apie Rusijos GRU teroristinių išpuolių organizatorius, vykdytojus, visą tinklą jau sulaikytų asmenų ir tų, kuriems paskelbta tarptautinė paieška, vis dėlto buvo galima paviešinti šiandien, kodėl nebuvo atsakoma į žurnalistų klausimus?“ – klausimą kėlė I. Makaraitytė.
„Užsienio kolegos yra šokiruoti – jiems sunku prisiminti, kad tokį piktavališką veiksmą būtų padariusi kuri kita demokratinės šalies teisėsaugos institucija“, – teigė žurnalistė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!