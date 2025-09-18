Grunskienė Seimui pristatys prašymus dėl trijų parlamentarų imunitetų panaikinimo

Šiuos politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
Seimui pateiktuose raštuose nurodoma, kad turimi duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis galėjo suklastoti 12 Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario išlaidų ataskaitų. Anot teisėsaugos, skaičiuojama, kad iš viso T. Martinaitis galėjo iš savivaldybės pasisavinti 3 526 eurus.
Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, kitas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu. Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.
Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad laikinasis susisiekimo ministras, Seimo narys E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
