Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė Seimui pristatys prašymus dėl trijų parlamentarų imunitetų panaikinimo

2025-09-18 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 06:12

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį Seimui pristatys prašymus panaikinti parlamentarų socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio ir „aušriečio“ S. Bucevičiaus imunitetus. 

Nida Grunskienė (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį Seimui pristatys prašymus panaikinti parlamentarų socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio ir „aušriečio“ S. Bucevičiaus imunitetus. 

REKLAMA
4

Šiuos politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.

Seimui pateiktuose raštuose nurodoma, kad turimi duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis galėjo suklastoti 12 Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario išlaidų ataskaitų. Anot teisėsaugos, skaičiuojama, kad iš viso T. Martinaitis galėjo iš savivaldybės pasisavinti 3 526 eurus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, kitas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu. Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad laikinasis susisiekimo ministras, Seimo narys E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų. 

REKLAMA

Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.

Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų