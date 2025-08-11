Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“

Opozicija įtaria, kad prezidentas galėjo prašyti neviešos informacijos, ar net spausti prokurorę, tačiau G. Nausėdos patarėjas tokias kalbas vadina haliucinacijomis.
Pas prezidentą generalinė prokurorė iškviesta dar penktadienį. Bet kaip sako pati – visą savaitgalį nežinojo, dėl ko.
„Čia jus ant kilimo iškvietė prezidentas? — Taip. Tikriausiai. — Apie kokias bylas papasakosite prezidentui? — Nežinau, nesu informuota, tik iš žiniasklaidos žinau, apie ką bus. Nesu informuota, papasakosiu išėjusi“, – prieš susitikimą sakė Nida Grunskienė.
Sukėlė opozicijai įtarimų
Pirmadienio rytą pasirodė prezidento patarėjo komentarai, kad su N. Grunskiene šalies vadovas kalbėsis apie rezonansines bylas. Prezidento patarėjas žurnalistams dar išvakarėse nurodė, kad minimos rezonansinės bylos – apie įskridusį droną ir tyrimus, susijusius su politikais. Tai opozicijai sukėlė įtarimą.
„Yra nebaigti tyrimai, yra procese, ir Konstitucija kalba apie nešališkumą ir pareigą prokurorui klausytis tik įstatymų, bet panašu, kad prokurorė šiandien turėjo klausytis prezidento“, – kalbėjo Konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė.
Kitaip tariant, politikai įtaria, kad Gitanas Nausėda galėjo prašyti neviešos informacijos apie vis dar vykstančius ikiteisminius tyrimus čekiukų skandale. Tokiuose tyrimuose figūruoja apie 600 politikų.
„Yra atliekami ikiteisminiai tyrimai dėl 50 savivaldybių šiuo metu. Jeigu gerai pamenu, dėl 5 jau yra priimti sprendimai, tai šiuo metu atliekama dėl 45“, – sakė N. Grunskienė.
Paprasčiau tariant, šimtai buvusių, ar esamų savivaldos politikų gali sulaukti prokurorų įtarimų dėl pasisavintų mokesčių mokėtojų pinigų. O ką tai reiškia, puikiai parodė praėjusios savaitės socialdemokratų naujojo premjero paieškos. Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis buvo laikomas realiu kandidatu į premjerus, bet paskutinę akimirką įsikišo prokurorai.
Tą pačią dieną jis sužinojo, kad jį prokurorai užsimanė apklausti kaip specialų liudytoją dėl jo paties veiksmų – toks statusas gali bet kada pavirsti įtarimais baudžiamojoje byloje. Neaišku, ar E. Sabučio sprendimą nulėmė savais kanalais gauta žinia apie įtarimus, kurie būtų pakenkę jo, kaip kandidato, reputacijai, ar prokurorai jį informavo patys sužinoję, kad jis gali tapti premjeru.
O kaip tik dabar G. Nausėdai teks spręsti ir dėl Ingos Ruginienės ir dėl, galbūt, naujų ministrų.
„Tokių klausimų nebuvo, koalicijos prokuratūrai nelabai rūpi. buvo informuota apie tai, kad kai kurie Seimo nariai bus apklausti, galbūt specialiaisiais liudytojais, galbūt artimiausiu laiku kreipsiuosi į Seimą dėl leidimo patraukti Seimo narius baudžiamojon atsakomybėn. — Nurodėte kuriuos? — Ne, nenurodžiau. — O kiek tokių Seimo narių yra? — Keletas“, – teigė generalinė prokurorė.
Pavadino įtarimus haliucinacijomis
Prieš patį susitikimą, prezidento patarėjas Frederikas Jansonas naujienų agentūrai BNS opozicijos įtarimus išjuokė. Pavadino haliucinacijomis.
„Susitikimo metu prezidentas ruošiasi išklausyti generalinės prokurorės, o ne aiškinti jai, kaip reikia dirbti. Bet kai kurių politikų gyvenimiška patirtis, matyt, neleidžia to suprasti. Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos. Sunku kažką ir pakomentuoti“, – kalbėjo F. Jansonas.
Kad politikai mėgsta įsikišti į teisėsaugos darbą, žinoma seniai. Vytautas Landsbergis, vadovaudamas parlamentui, kviesdavosi prokurorus ir išsakydavo savo nuomonę, kaip jie turėtų tirti bylas.
Apie Dalią Grybauskaitę iki šiol sklando legendos, neva ji su teisėsaugos informacija valdydavo politikus.
„Man kažkada prezidentė Grybauskaitė yra pripažinusi, kad ji žinojo, jog bus krata pas Masiulį daroma. Sako, aš nieko nesiėmiau stabdyti. Ir labai gerai, aš tada pasakiau, gerai, prezidente. Jūs gi negalite stabdyti, viskas gerai“, – pasakojo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.
D. Grybauskaitės patarėju dirbęs M. Lingė sako, kad viskas vyko pagal įstatymo raidę.
„Tokių susitikimų apskritai nebūdavo, aptarinėti konkrečių bylų. Prokuroras yra atsakingas Seimui, jis taip pat atsakingas ir prezidentui, bet tai yra daugiau ataskaitos forma, kada metinės ataskaitos pristatinėjamos, analizuojamos sisteminės kokios problemos išryškėjančios veikloje“, – teigė Seimo narys.
Netrukus N. Grunskienės kadencija baigsis. Būtent G. Nausėda spręs, ar siūlyti ją antrai kadencijai, ar teikti Seimui naują kandidatą į šias pareigas.
