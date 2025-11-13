 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus klubą papildė NBA patirties turintis puolėjas

2025-11-13 16:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 16:03

Dubajaus „Dubai“ komanda rado papildymą puolėjų grandyje.

M.Ryanas keliasi į Europą (Scanpix nuotr.)

Dubajaus „Dubai" komanda rado papildymą puolėjų grandyje.

0

Oficialiai paskelbta, kad Eurolygos naujokų gretas papildė 28 metų 198 cm ūgio Mattas Ryanas, kuris iki šiol rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir G lygoje.

M.Ryanas yra žaidęs Bostono „Celtics“, Los Andželo „Lakers“, Minesotos „Timberwolves“, Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Niujorko „Knicks“ gretose.

Puolėjas NBA sužaidė 83 mačus, aikštelėje praleisdavo po 9 minutes, įmesdavo 3,7 taško ir atkovodavo 0,9 atšokusio kamuolio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

