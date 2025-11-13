„Olympiacos“ ieško naujo gynėjo

Skelbiama, kad po Keenano Evanso Achilo sausgyslės traumos Graikijos čempionai ieško papildymo. Norima įsigyti gynėją, kuris pasižymėtų geru žaidimu „vienas prieš vieną“.
OLY neatmeta galimybės ir sumokėti išpirką už norimą krepšininką. Neseniai tai padarė Franko Ntilikinos atveju, kai perėmė prancūzą iš Belgrado „Partizan“ ekipos.
