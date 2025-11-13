 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ ieško naujo gynėjo

2025-11-13 15:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 15:34

Pirėjo „Olympiacos“ komanda grįžta į rinką tam, kad susirastų gynėją.

OLY ieško papildymo

Pirėjo „Olympiacos“ komanda grįžta į rinką tam, kad susirastų gynėją.

0

Skelbiama, kad po Keenano Evanso Achilo sausgyslės traumos Graikijos čempionai ieško papildymo. Norima įsigyti gynėją, kuris pasižymėtų geru žaidimu „vienas prieš vieną“.

OLY neatmeta galimybės ir sumokėti išpirką už norimą krepšininką. Neseniai tai padarė Franko Ntilikinos atveju, kai perėmė prancūzą iš Belgrado „Partizan“ ekipos.

