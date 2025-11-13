„Crvena Zvezda“ prieš Monako ekipą versis Monekes

Klubas pranešė, kad Chima Moneke kamuoja kojos skausmai ir jis nežais prieš Monako „AS Monaco“ ekipą. Dėl traumos iš rikiuotės iškritęs ir centras Ebuka Izundu, kuris čiurną susižeidė antradienį dvikovoje su Dubajaus „Dubai“.
Tuo tarpu jau keturis mačus iš eilės Eurolygoje praleidęs Jordanas Nwora treniruojasi su komanda, bet lieka neaišku, ar pasirodys ant parketo Monake.
29 metų 196 cm ūgio Ch.Moneke šiame Eurolygos sezone per 25 minutes įmeta 15,3 taško, atkovoja 7,3 kamuolio, atlieka 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka 20,1 naudingumo balo.
